Doppio Pulisic, Leao entra e dà spettacolo: “manita” del Milan al Cagliari

Con questi tre punti il Diavolo torna a vincere dopo sei gare senza successi (Europa League compresa), una vittoria che non dà ancora la sicurezza aritmetica del secondo posto, ma intanto consegna la certezza di partecipare alla prossima Supercoppa di Lega. I sardi, invece, restano invischiati nel gruppone salvezza a 33 punti. I primi 45’ sono un inno all’insoddisfazione. Agli sguardi pensierosi e quasi annoiati dei tifosi milanisti, resi ancor più malinconici dalle esclusioni di Calabria, Theo, Leao e Tomori, messi in panchina da Pioli dopo gare ombrose. Il match, inoltre, si apre con l’ennesimo striscione di contestazione da parte della Sud: “Pretendiamo e meritiamo una società forte e vincente”. E infatti San Siro mugugna. Se la prende per un paio di aperture sbagliate, per un dribbling mal riuscito di Musah dentro l’area e per una sgasata di Luvumbo, bravo a liberarsi dalla stretta di Gabbia ma non altrettanto a servire Shomurodov. Il primo acuto di una serata silente è il destro da fuori di Florenzi dopo 10’ deviato da Scuffet, prima del vantaggio di Bennacer al 35’. L’algerino strozza il sinistro e punge a porta vuota dopo un’azione insistita di Pulisic sulla corsia mancina. Non segnava da più di un anno - 6 maggio 2023, Milan-Lazio 2-0 -, e stavolta l’esultanza è per la mamma. Bennacer, sceso in campo col cognome della madre sulla maglia come tutti gli altri, se la ride entusiasta mostrando allo stadio ciò che c’è scritto sulla schiena: “Bensahnoun”.





Il cognome della donna più importante della sua vita. Dopo un primo tempo avaro di occasioni e di emozioni, Pioli richiama l’attenzione di San Siro mandando in campo… Rafael Conceicão. Il gioco di parole richiama l’allenatore del Porto nel mirino rossonero, ma in realtà si tratta del cognome della madre di Leao, accolto tra gli applausi. Il portoghese sfiora subito il gol colpendo la traversa col piattone al 48’, dopo l’ennesima sgasata di Pulisic lungo la fascia, stavolta a destra. Solito iter: pallo all’americano e qualcosa combina. Se ne riparlerà. Nel Cagliari, invece, non c’è nessuno con questa nomea. Luvumbo non va oltre l’accelerata nello spazio, Shomurodov spreca diversi appoggi facili e il centrocampo non fa filtro. L’unico che ci prova è Matteo Prati, ventenne di Ravenna, bravo a impegnare due volte Sportiello. La chance più pericolosa al 57’: destro da fuori respinto in angolo. A questo punto si accendono di nuovo le luci: Pulisic taglia al centro, Leao lo serve e lo statunitense infila l’undicesimo gol in Serie A (59'). Ma il Cagliari si sveglia e dà una stilettata all’orgoglio rossonero, tutt’altro che solido in difesa. Zappa imbecca Nandez con un cross che attraversa tutta l’area. L’uruguaiano segna e va a prendersi il pallone, Sportiello alza le braccia e i rossoneri incassano l’undicesimo gol nelle ultime cinque partite.





Stavolta il colpevole è Musah. L’iniziativa dei sardi, però, si ferma qui. Al 74’ Reijnders segna con un destro da venti metri, mentre a 6’ dalla fine Leao fa ciò che sa fare meglio: strappa, corre, supera il portiere e cala il poker, prima della “manita” di Pulisic con un destro rasoterra. Con i big è tutto un altro Milan. Altri tre spunti degni di nota: l’ingresso in campo di Theo, accolto tra gli applausi, il rientro in campo di Pobega dopo cinque mesi e uno Sportiello di nuovo decisivo. Al 79’ ha salvato due volte il Milan deviando un angolo insidioso diretto in porta e poi un destro di Shomurodov, finito sulla traversa. Una delle luci di San Siro.

?Pare che la tempesta solare abbia colpito San Siro, tornato a brillare nella ripresa dopo 45 minuti di buio. Merito di un ritrovato Leao, di Sportiello e del solito Pulisic, il "one man show" di una gara dai due volti con un tempo da blackout, prima di riveder le luci sotto le stelle. Il Milan vince 5-1 contro il Cagliari e archivia la pratica dopo aver incassato mugugni. La curva resta in silenzio per tutta la gara, mentre il resto dello stadio borbotta per un tempo e poi si lascia andare.