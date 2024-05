Sport Giro d’Italia 8° Tappa Spoleto – Prati Di Tivo

151,7 km, 3850 metri di dislivello per una tappa super impegnativa, con 3 GPM, di 2° categoria il primo, di 3° categoria il secondo, e di 1° categoria l’ultimo, la cui cima è anche l’arrivo. Assenza completa di tratti in pianura tranne gli ultimi 300 metri di rettilineo all’arrivo. Intanto alla partenza sappiamo già che ai 5 ritirati di questo Giro si aggiunge Christophe Laporte, caduto qualche giorno fa che non ha preso il via oggi. Partenza già in salita, c’è subito una sbandata ed una caduta di 2 corridori, niente di grave, mentre parte all’attacco subito un drappello di 4 corridori, con un altro gruppo corposo che cerca di raggiungerli in questa prima fuga di giornata a -150,2 km. Problema meccanico per Pozzovivo a -149,4. A -146,6 km la testa della corsa si arricchisce di altri corridori ma la UAE sta chiudendo su di loro A a-145 km Costiou e Steinhouser dopo che il gruppo aveva ricucito su un primo tentativo di fuga che era troppo corposo. Il gruppo a -141,3 km nella prima discesa è a 17 secondi, mentre Marcellusi si allunga dal gruppo e si getta a capofitto nella discesa, prendendo 50 metri di vantaggio. A -135,3 Marcellusi ha raggiunto i due di testa, mentre il gruppo scende a tutta, allungatissimo riguadagnando secondi (23) mentre a -133,3 ci sono elementi del gruppo che cercano altri allunghi. Il gruppo cerca di riportarsi sui 7 che erano gli immediati inseguitori. A 131,1 km comincia la salita per primo GPM, quando gli inseguitori sono a 11 secondi rispetto alla testa della corsa, avendo riguadagnato un po’, gruppo con andatura sostenuta. A -125,5 km Steinhouser Alaphilippe Quintana e De Marchi passano in testa e prendono 20 secondi rispetto ai 13 che li seguono tra i quali c’è anche Pellizzari. A -122,4 km Damiano Caruso, che faceva parte degli inseguitori è in difficoltà, Marcellusi fa fatica a tenere il ritmo che Geschke, in testa agli inseguitori, insieme a Bardet, Paret Paitre Steinhauser è micidiale. Con loro anche Narvaez che poi si staccherà e andrà con gli inseguitori A -120 km Il gruppo, in testa la UAE trova che gli attaccanti gli vanno bene e dunque adesso sale con ritmo regolare non più all’inseguimento con ritardo di 1:05. La fuga è dunque andata. A -119,3 problema meccanico per Pellizzari che sarà costretto ad aspettare l’ammiraglia. A 117,5 Nonostante un ritmo più rilassato la UAE sta continuando a tirare in salita, rimanendo in controllo con 1:07. A -114,9 Narvaez Alaphilippe De Marchi e Quintana provano a inseguire i 4 al comando senza trovare ancora accordo con anche Narvaez. A -110,9 km in accordo con gli altri a passare per primo al GPM è Geschke. A -109 km, il gruppo è a 2:02 rispetto alla testa della corsa A 104, 7 km il gruppo di testa adesso si ricompone insieme agli immediati inseguitori, 8 battistrada con 6 alle loro spalle a 26 secondi al momento, poi il gruppo a 2:00. La presenza di Romain Bardet, non consentirà alla fuga di prendere troppo margine, interessante notare come quando tentò la fuga Filippo Ganna qualche tappa fa, gli altri attaccanti lo cacciarono via costringendolo a rialzarsi mentre a Bardet lo lasciano fare. Alla testa della corsa a -91,3 km si sono ormai aggiunti Marcellusi che si è ripreso, Verre Sanchez e Storer, Sheffield mentre Alaphilippe si era già aggiunto poco prima A -82,3 km primi screzi nella fuga dove alcuni elementi non sembrano credere alla buona riuscita, mentre i due della Movistar non collaborano coi cambi, e non sono i soli, in discesa a -77,6 km, mentre Geschke si sbraccia per una foratura, il vantaggio dei fuggitivi aumenta a 2:25 A -75,8 km Geschke viene assistito con un cambio ruota dall’assistenza neutra ed ora avanzano le ammiraglie. A -65,2 km Quintana viene assistito dalla sua ammiraglia e prende una scorta di gel non indifferente. Intanto rientra Geschke che si era staccato con difficoltà ed è stato assistito dalla sua ammiraglia e si è riuscito a riportare sulla testa della corsa. A -50 km Alaphilippe va all’ammiraglia per prendersi rifornimenti ed è marcato stretto dal suo team manager Il traguardo dell’intergiro volata veloce con minimo sforzo per i battistrada, Bardet che se l’aggiudica nonostante i secondi di abbuono siano davvero esigui A -44,8 km in testa al gruppo tirano solo in 3 con il gruppo a 1:12, quando mancano 5,2 km al secondo GPM, mentre nel gruppo rientra da una foratura Majka. A -41,4 km i fuggitivi ritrovano un po’ di accordo e il gruppo è a 1:41. A -39 km il GPM viene vinto con una volata da Geschke disputata con Steinhauser, i due poi tirano dritto prendendo il largo dagli altri, ma adesso nella discesa vengono raggiunti subito. A -14,2 km comincia la salita più dura di giornata, Alaphilippe si stacca per primo, nel gruppo di testa, insieme a De Marchi, Alaphilippe che viene ripreso appena un km dopo col gruppo che sta a 20 secondi ormai dagli uomini al comando. A -12,4 km Verre prova l’attacco in solitaria lasciandosi dietro gli altri attaccanti di giornata, scatti per andare a chiudere su di lui, e si staccano Narvaez e Sheffield, mentre Bardet continua a inseguire Verre che viene ripreso a - 11,1 km. Rimasti al comando in 6, ora. A -9,8 km la Bora prende il comando del gruppo ed aumenta il ritmo del gruppo e in molti si staccano. Questa accelerata annulla la fuga, di fatto che ormai viene di fatto ripresa. A -9 km Paret Peintre prende il largo rimanendo solo al comando anche se a -7,3 è già in difficoltà con il gruppo a 22 secondi da lui Allo Sprint di Pietracamela a -6 km Valentine Paret Peintre si aggiudica i 3 secondi di abbuono, mentre il gruppo a -4,9km si trova ormai a 10 secondi dal battistrada. Comincia ora l’ultima salita con pendenze al 7%. A -4,1 km il gruppo riprende Paret Paintre mentre Majka detta il ritmo al gruppo. A -1,8 km Tiberi seguito da Uitebrocks ci prova, ma vengono subito inseguiti da Pogacar, e gli altri a ruota. A - 1,4 km parte Aresman ripreso immediatamente. Riparte Tiberi a -1 km e lo segue Pogacar, niente da fare anche per lui. Parte Storer e viene fermato subito da Pogacar Sarà volata per il finale. A pochi metri dal traguardo parte Martinez con Pogacar davanti, nessuno riesce a superare il leader della classifica generale, che si aggiudica anche questa 8ª Tappa!!!