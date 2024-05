Torna lo spettacolo delle Mma a Sassari

Il club sassarese del maestro Angelo Tarantini schiererà i suoi lottatori: l'azzurro Matteo Dore, campione nazionale junior di Mma, quindi Davide Scardaccio, campione italiano Open 2024. A loro si uniranno anche Andrea Macis, Francesco Biosin, Francesco Piluzza, Gabriele Pagano e Nicola Pontrandolfo. L'appuntamento sassarese, organizzato al Tarantini Fight Training Center da Vincenzo Casu e Angelo Tarantini, si svolgerà in collaborazione con l'Aurora Team di Roma e sotto l'egida di Federkombat. «Gli atleti sardi- affermano i due organizzatori - tornano da veri protagonisti in una competizione che punta a far emergere i talenti isolani delle Mma. I "guerrieri" delle scuole della Sardegna hanno sempre dimostrato una grande preparazione tecnica; siamo convinti che anche questa volta lo spettacolo sarà assicurato».

A Sassari la 14esima edizione del Fight club championship, appuntamento con le arti marziali miste combattute dentro la "gabbia". Domani, sabato 11 maggio, tornano i combattimenti dentro la gabbia al Tarantini fight training center di Sassari. L'occasione di vedere i "guerrieri" delle Mma la offrirà, anche questa volta, il Fight club championship, arrivato alla quattordicesima edizione. All'interno dell'ottagono, a partire dalle ore 20,30, si alterneranno ben 26 atleti che promettono spettacolo nei 13 match in programma.