Scommesse sportive: I pronostici di Mr Simon per la 36esima giornata di serie A

Milan Vs Cagliari si gioca sabato 11 Maggio alle ore 20.45 e sarà diretta dal Sign. Sozza I rossoneri sono la compagine che ha battuto più volte il Cagliari in serie A con 47 vittorie all' attivo, anche se il diavolo non vince da un mese in serie A, e ha subìto 5 reti nelle ultime due partite in casa. I Sardi hanno finora pareggiato per 12 volte quest' anno in campionato, ma nel girone di ritorno contro le grandi ha un ruolino di tutto rispetto. I ragazzi di Pioli vogliono ipotecare l'Europa, mentre i ragazzi di Ranieri hanno bisogno di punti salvezza per la matematica certezza. Vi proponiamo "entrambe le squadre segnano SI quotato a 1.75 (bet365) Risultato esatto Milan Vs Cagliari 1 1 quotato a 9.50





Genoa Vs Sassuolo si gioca domenica 12 maggio Fischio d'inizio ore 15.00 e sarà diretta dal Sign. Mariani Il Genoa di Gilardino sta' chiudendo il torneo in crescendo, e ospita un Sassuolo che sta' lottando a denti stretti per non retrocedere tra i cadetti. I liguri nelle nove partite giocate in casa contro il Sassuolo hanno collezionato la bellezza di 15 punti, I neroverdi sono con l'acqua alla gola, anche avendo vinto l'ultima gara contro l'Inter, solo una volta ha ottenuto due successi di fila in questo torneo, a inizio campionato battendo Inter e Juventus. Vi proponiamo il segno 1 quotato a 2.20 Risultato esatto Genoa Vs Sassuolo 2 1 quotato a 9.00





Atalanta Vs Roma si gioca domenica 12 Maggio con fischio d'inizio alle ore 20.45 e sarà diretta dal Sign. Guida Entrambe si giocano l'Europa per il prossimo anno. E' una gara tra vincitori e vinti, con l'Atalanta che festeggia la seconda finale conquistata in questa stagione dopo quella di coppa Italia, e la Roma eliminata in semifinale di Europa League che in questo rischio finale si gioca tutto. I neroazzurri sono la squadra che ha rifilato più reti alla Roma nella storia della serie A, 143 reti. La squadra di Gasperini quando sta' bene segna con disarmante facilità, gioca un calcio molto europeo, con verticalizzazioni improvvise che mettono in difficoltà gli avversari. La Roma ha perso tre volte nelle ultime quattro trasferte a Bergamo. Si, sono entrambe affaticate dalle gare europee, ma ci aspettiamo a prescindere una gara molto aperta e combattuta. Vi proponiamo over 2.5 quotato 1.90 Risultato esatto Atalanta Vs Roma 2 2 quotato a 13.00 Buon campionato a tutti appassionati di calcio e carissimi lettori di Gazzetta Sarda, e ricordatevi di giocare sempre in modo responsabile.

Gli appassionati di calcio vivono questo momento della stagione in maniera elettrizzante, dato che le ultime giornate sono spesso oggetto di sorprese, sia in alta che in bassa classifica. E' la giornata numero 36 della Serie A che apre le danze e ci offre come al solito una sinfonia di gare interessanti per le sorti del nostro campionato. Entriamo nel sentiero dei numeri e delle percentuali con la nostra TRIS preparata accuratamente come ogni weekend.