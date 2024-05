Sassari, il GM Pasquini: ripartenza da Markovic e due conferme, Diop ai saluti

Penso che l’ingresso di Jack Devecchi sia stato un valore aggiunto e hanno lavorato tutti benissimo. Sulla femminile ha parlato “coach” Restivo a fine anno, ma il cammino in EuroCup e la conferma nella fascia del campionato dimostra che, dopo un inizio sofferto, le ragazze sono venute fuori bene”. Quindi ha proseguito Pasquini: “Per quanto concerne la squadra maschile, a prescindere dal risultato, è chiaro che sarebbe banale leggere quello che dicono le squadre a 28 punti: non ci ha soddisfatto l’andamento di questa squadra perchè ha vissuto di alti e bassi, senza mai darti la sensazione di essere consistente, di una vera squadra. Questo secondo me è il problema più grosso e va oltre la valutazione dei risultati.





Riconosco le scusanti e gli infortuni partendo 1-8 in avvio. Le partite a Ludwigsburg e Atene, le prime sette del campionato poi ho in testa le partite con Brescia e Bologna rispetto alle ultime due in casa prima di Reggio Emilia: troppi “up e down” che in futuro dobbiamo evitare. Questo a prescindere dal livello del campionato, ci sono stati degli errori e sono quello che si sente più responsabile di tutti, ho vissuto otto mesi complessi con l'obiettivo di far diventare squadra questo gruppo. Penso sia importante essere tutti sulla stessa pagina: venerdì ho letto un articolo dove nell'analisi delle diverse criticità ho letto quanto fosse fondamentale 'aver tenuto la serie A con tranquillità', ecco penso sia importante battagliare su questa cosa".

Appuntamento di fine stagione. Nella “Club House” societaria di via Pietro Nenni, a Sassari, si è tenuta la conferenza stampa del “general manager” della Dimamo Sassari, Federico Pasquini. Il “general manager” biancoblù ha fatto un’attenta disanima della stagione del club in tutte le sue sfaccettature: “Ci tenevo, da responsabile dell’area sportiva, a fare il punto di tutte le attività sportive di questo anno adesso che si sono concluse le stagioni di Dinamo, Dinamo Women e Dinamo Lab. Volevo prima di tutto complimentarmi con la Lab per l’organizzazione dell’evento EuroCup 2 che ha riscosso anche quest’anno grande successo, a dimostrazione che a livello di società siamo cresciuti molto.