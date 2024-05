Basket: Continua il sogno della Klass Coral Alghero, è finale play-off

Un match diverso rispetto al precedente, quando la Coral aveva condotto sin dai primi minuti. Nella partita disputata a Olmedo, infatti, la squadra di coach Longano si è trovata a inseguire il San Salvatore, intenzionato a riaprire i giochi per la finale. Un match giocato ad alta intensità nel corso del quale la formazione algherese ha saputo soffrire e poi reagire, soprattutto nel terzo quarto quando si è riportata a stretto contatto.





È lì che la Coral se l’è giocata punto a punto, trascinata soprattutto dai senior Musso, Sahud e Luigi Cesaraccio. I liberi di Manunza negli ultimi secondi hanno spento le speranze del San Salvatore ma al di là delle individualità va sottolineata la grande crescita di tutta la squadra e soprattutto degli under, sempre più protagonisti nella squadra plasmata da coach Longano e dal suo staff. Ora la Coral attende di conoscere l’altra finalista che uscirà dal duello tra Scuola Basket Carbonia e Basket Su Planu, in campo questo weekend per la “bella”. Buon per la formazione algherese che avrà una settimana in più per preparare una finale play-off che si preannuncia già avvincente.

La Klass Coral Alghero conquista il pass per la finale play-off di Divisione Regionale 1 che garantirà la promozione in serie C. Un grande traguardo per il club che sta portando il nome di Alghero ai massimi livelli del panorama cestistico regionale. Accesso alla finale ottenuto grazie alla vittoria in gara-2 contro il San Salvatore, dopo che Musso e compagni avevano conquistato gara-1 a Selargius.