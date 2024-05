10° Memorial "Amici del Rugby": Un tributo alla passione e al ricordo ad Alghero

La giornata inizia con una Santa Messa in campo, un momento di riflessione dedicato ai giocatori scomparsi. Successivamente, il torneo si anima con incontri che vedono protagonisti vecchi e nuovi giocatori, uniti dal desiderio di onorare con coraggio e spirito sportivo chi non è più tra noi. Le partite si susseguono, dalle fasi a girone ai quarti di finale e alle semifinali, culminando nelle finali che designano i vincitori della giornata.





Queste competizioni non sono solo una dimostrazione di forza fisica e tattica, ma anche un omaggio ai valori di lealtà e rispetto che caratterizzano il rugby. Le premiazioni rappresentano un momento di celebrazione collettiva, dove si riconoscono le prestazioni sul campo e si riflette sull'impatto degli assenti. Il "terzo tempo" chiude l'evento, offrendo a tutti i partecipanti un'occasione per scambiarsi storie e aneddoti in un'atmosfera di fratellanza e condivisione.





Il Memorial "Amici del Rugby" va oltre il semplice sport: è un incontro per ricordare, celebrare e condividere la passione per il rugby, mantenendo vivi i legami e le tradizioni che hanno formato la storia di questo sport ad Alghero.

Il 18 maggio 2024, il Campo da Rugby Maria Pia sarà il teatro del 10° Memorial "Amici del Rugby", un appuntamento essenziale per gli amanti di questo sport ad Alghero. Organizzato dall'Amatori Rugby Alghero, l'evento è una celebrazione della vita e dell'eredità dei giocatori che hanno profondamente influenzato il club e il mondo del rugby.