Alghero Marathon alla mezza maratona di Olbia e Chia, trofeo Olimpia e Trail Castelsardo

A Domenico Panfili il compito di pacer per chi voleva portare a termine la gara entro i 90 minuti. Missione compiuta (1h29’26) per lui con quarantesimo posto assoluto e sesto SM40. Dopo la maratona di Doha e Londra, Luigi Pisanu è tornato ai 21km di Olbia (nel 2019 la gara si corsa a Porto Rotondo e nel 2021 doppio giro da 10.5km nel parco Fausto Noce) chiudendo in 1h32’06 (10° SM50) tempo fotocopia di tre anni fa. Medaglia al collo nel traguardo di piazza Crispi per Massimo Sala (1h35’13, 15° SM50), Luca Taras (1h46’27, 25° SM45), l’esordiente tra in bluerunners in una mezza dopo i Diecimila di Alghero Antonello Meloni (1h47’23, 12°sm45), Gianni Tiloca (1h51’41), Gianfranco Nuvoli e Alessandro Demontis entrambi in 2h05’59. Tra le donne nono posto assoluto della classifica femminile per la pacer di giornata Daniela Perinu (1h41’07, quinta SF45) e Rossella Soriga sul podio con il secondo posto SF60, undicesima assoluta (1h44’09). In contemporanea si è corsa la 10km. Giuseppe Corda, che domenica 28 aprile al trofeo Olimpia di Bolotana si è classificato primo tra gli SM45, ad Olbia ha chiuso al quattordicesimo posto assoluta (36’21) e quarto di categoria. Podio SF55 per Daniela Zedda (49’38). In gara nei 10km Luigi Ruiu (44’28, 6° SM55), Giuseppe Baffo (46’48), Fabio Putzu (49’38). Domenica 5 maggio attorno al parco di Monza, a due passi dallo storico autodromo, si è disputata la quarta DK Race con doppio giro da 5km ognuno. La vittoria è andata all’azzurro Yeman Crippa. Da segnalare la presenza del tesserato Alghero Marathon Sergio Orrù (44’48, 4’28/km). Come consuetudine a fine aprile Chia ha ospitato una quattro giorni “Chia Sport Week” dedicata al pedale, al nuoto e alla corsa. La Chia21 è da anni apprezzata per i tracciati impegnativi che si aprono in mezzo alla natura. Infatti, il percorso propone una salita che regala una curiosa prospettiva sul mare. Qui i runner incontrano oasi naturali e aree di macchia mediterranea in fiore: la (meravigliosa) spiaggia Tuerredda.





Rossella Manca ha chiuso gli impegnativi 21km di Chia in 2h01’45 con ottavo posto SF40. Un vero successo il primo maggio la seconda edizione del trail dell’Amicizia a Castelsardo. Trekking suddiviso in tre corse (25km, 15km e urban trail 7km) lungo impegnativi sentieri in sterrato ricavati sul castello dei Doria e nella corte intorno ad esso, sulle scogliere e sull’antica strada romana restituita per l’occasione al suo antico splendore, si attraverserà la spiaggia di Cala Ostina, e poi pinete, boschi e colline fino a superare, nella gara più lunga, oltre i 1.000 m<etri di dislivello positivi. Quattro podi di categoria, tutti primo posto, per l’Alghero Marathon con Alessandro Sandroni (3h41’54), Massimiliano Verde (3h32’40), Rossella Soriga (1h47’18) e Palmiro Concas (1h07’57). Prossimi appuntamenti in calendario a maggio la CorriNuoro, l’Abbarun e la Santa Maria la Palma corre.

Da Chia ad Olbia con intermezzo a Bolotona e Carloforte. Il maggio delle corse è iniziato con il botto per l’Alghero Marathon che ha partecipato con ottimi riscontri agli appuntamenti podistici in calendario tra gare su strada e trail. Ultima per ordine cronologico è la tredicesima edizione della mezza maratona di Olbia andata in scena domenica organizzata alla Podistica Amatori Olbia lungo un percorso nervoso e con tratti in salita dal lungomare fino a Pittulongu passando per la sopraelevata che si affaccia sul golfo più interno con l’isola di Tavolara sullo sfondo. In oltre due mila al via da piazza Crispi tra le due gare competitive (21 km e 10km) e la StraOlbia (nata nel 1981 e giunta alla 33ma edizione) non competitiva di 5km. Nemico di giornata per tutti il caldo, 24°, ben più acuito nella seconda parte di gara. L’Alghero Marathon era impegnata con sedici rappresentanti per lo più iscritti alla mezza maratona. Tra tutti spicca Claudio Barbero che si è classificato al ventunesimo posto assoluto (1h27’28) centrando il quinto posto SM45.