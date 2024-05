Amatori Rugby Alghero: Ultima gara casalinga della stagione di serie C

Questo episodio, seguito da un'espulsione temporanea di un giocatore dell'Amatori, ha permesso a Cagliari di recuperare e prendere il sopravvento, trasformando il risultato da un iniziale 10-5 a favore di Alghero in un 17-10 per Cagliari. Nonostante la svolta sfavorevole, l'Amatori Rugby Alghero ha dimostrato grande spirito di squadra e determinazione. Nel finale di gara, Luca Cadeddu, promettente giovane dell'under 18, ha segnato una meta decisiva in bandierina. Manuele Bogliani, eletto miglior giocatore della partita, ha successivamente trasformato la meta, pareggiando il punteggio a 17 pari. Per questa importante gara, i veterani della serie A, Maritiri e Lombardo, hanno assunto il ruolo di capitani, mettendo la loro esperienza a disposizione della squadra, anziché i soliti capitani Bogliani e il vicecapitano Pirisi.





Questo pareggio mantiene l'Amatori Rugby Alghero in cima alla classifica della serie cadetta, con la prossima e ultima partita della fase regolare in programma la prossima settimana contro i Bulldog a Sassari. Sarà un incontro decisivo, con l'Amatori che mira a confermare il primo posto nella seconda fase del campionato. L'Amatori Rugby Alghero ringrazia i tifosi per il loro incessante supporto durante tutta la stagione e invita tutti a continuare a sostenere la squadra nell'ultima partita decisiva della stagione regolare.

Il campo da rugby di Maria Pia ha ospitato domenica 5 maggio l'ultima partita casalinga dell'Amatori Rugby Alghero nella serie cadetta di Serie C. In un pomeriggio di grande festa e di competizione intensa, la squadra di Alghero ha affrontato il Cagliari Rugby Club in una partita crucialmente importante per la vetta della classifica. La gara è stata estremamente combattuta, con l'Amatori Rugby Alghero che ha tenuto il comando del punteggio per gran parte dell'incontro. Tuttavia, un episodio decisivo ha visto una meta dell'Amatori annullata per fallo, cambiando il corso degli eventi.