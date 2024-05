Le pagelle Sergio Demuru - Cagliari-Lecce: Mina su tutti

LE PAGELLE





CAGLIARI

Scuffet 6.5 Quando serve è sempre pronto. Sul gol non può nulla ed è salvato due volte dal palo. Decisivo nel finale su Gendrey e Gallo.

Zappa 6 Contribuisce alla spinta offensiva nel primo tempo. Sacrificato sull’altare del modulo dopo 45’. Wieteska (1’ st) 6 Qualche buon intervento.

Mina 7 Nonostante il problema al polpaccio si batte e segna pure. Inossidabile.

Dossena 6.5 Si erge a protagonista nel finale.

Augello 6.5 Tatticamente perfetto, bravo quando si propone. Peccato per il “giallo” che ha preso dalla panchina e che gli farà saltare la trasferta in casa-Milan. Azzi (32’ st) 5 Almqvist lo asfalta.

Makoumbou 6 Si sacrifica in interdizione.

Deiola 6 Tanti interventi difensivi importanti, ma poca personalità nel costruire.

Nandez 5.5 Mezzo punto in meno poichè, pur affaticato, non segue Krstovic in occasione del pareggio leccese. Obert (45’ st) ng.

Gaetano 5 L’espulsione mette in crisi la squadra. Suo il tiro che Mina trasforma in gol.

Luvumbo 6 Come sempre corre come un matto. Qualche cross fuori misura. Shomurodov (22’ st) 5 Non aiuta a far salire i suoi.

Lapadula 5.5 Nel primo tempo tenta solo un’impronabile rovesciata. . Sulemana (1’ st) 6 Se non altro aiuta a contenere nella zona nevralgica.

All. Ranieri 6.5 Ormai è fuor di dubbio che ha inculcato la giusta mentalità. Merito suo il miglioramento del complesso. La salvezza va però ancora conquistata.





LECCE

Falcone 6 Incassa il gol senza colpe, poi nessun intervento.

Gendrey 6 Tampona per tutta la gara e sfiora il gol nel concitato finale.

Baschirotto 6.5 Annulla le intenzioni di Lapadula.

Pongracic 5.5 Poco lucido e nervoso.

Gallo 6 Ogni tanto un guizzo in fascia.

Oudin 5.5 Troppo alterno. Rafia (27’ st) 6 Conferisce fantasia, ma senza produrre effetti.

Blin 5.5 Incostante.

Ramadani 6 Ha potenziale inespresso.. Almqvist (27’ st) 7 Da una scossa ai suoi. Assist sul gol del pareggio.

Dorgu 5.5 Dopo qualche prestazione positiva appare in calo di condizione. Pierotti (14’ st) 6 Entra a freddo e si rende immediatamente utile.

Krstovic 6.5 Gol da perfetto opportunista.

Piccoli 5 Impacciato e nervoso. Rischia l’espulsione dopo il primo “giallo”. Sansone (1’ st) 6 Negli ultimi assalti sempre presente..

All. Gotti 6 Ha preso in mano in corsa una squadra in affanno e l’ha portata in acque tranquille. La salvezza è a un passo.





ARBITRO

Mercenaro 5 Qualche valutazione errata che rischia di fargli sfuggire l’incontro di mano.

SER. DEM.