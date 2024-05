Alguerunners brillano nei trail di Castelsardo e Olbia

Quest’ultimo ha ottenuto un risultato notevole, vincendo il primo posto nella sua categoria con il tempo di 38’48”. La mezza maratona ha messo in luce Giuseppe Fenu, che con un tempo di 1h19'17", ha stabilito il suo personal best, classificandosi nono assoluto e primo nella sua categoria. La prestazione di Fenu è stata particolarmente impressionante, considerando il percorso tecnico e la crescente temperatura che hanno caratterizzato la gara. Entrambe le competizioni hanno attirato un vasto numero di spettatori e partecipanti, non solo dalla Sardegna ma anche dalla penisola, confermando il crescente interesse per il running e per le sfide che questo sport propone. I prossimi appuntamenti per gli Alguerunners saranno a Santa Maria la Palma il 19 maggio, dove il team spera di continuare la striscia di successi e di portare a casa ulteriori risultati positivi.

La scorsa settimana è stata ricca di emozioni e risultati significativi per gli atleti di Alguerunners, impegnati in due delle competizioni più impegnative della Sardegna: il trail di Castelsardo e l’Olbia21. Gli eventi hanno messo alla prova la resistenza e la determinazione degli sportivi, evidenziando il loro spirito competitivo e la loro preparazione atletica. A Castelsardo, il "2° trail dell’amicizia" ha visto Michela Pensè, atleta degli Alguerunners, conquistare un eccellente secondo posto nella sua categoria. Il percorso, noto per le sue difficoltà tecniche, ha richiesto un notevole sforzo fisico e mentale, ma Pensè ha dimostrato grande resilienza e capacità, confermando la sua posizione di rilievo nel panorama del trail running. Anche Roberto Uda, un altro membro del team, ha affrontato con grinta le sfide imposte dal tracciato. Nel frattempo, la città di Olbia ha ospitato l’Olbia21, una competizione che include una corsa di 10 km e una mezza maratona. La 10 km ha visto una forte partecipazione degli atleti Alguerunners, tra cui Franco e Giuseppe Chessa, Marco Langella, Antonio e Salvatore Morittu, Antonello Carta, e Gianni Mura.