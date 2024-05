Trionfo amaro per la Dinamo Sassari al termine della Regular Season

Circostanza, quest'ultima, che certamente faceva capire alla compagine emiliana che sarebbe stato estremamente difficile uscire indenni dall'impianto sportivo sassarese. Alla ripresa delle ostilità, l'inizio del secondo quarto è stato a dir poco "imperioso" da parte della squadra sarda, capace in questa parte del match di realizzare un break di 15-0 che, di fatto, poneva la gara su "binari" molto favorevoli alla formazione presieduta dal dott. Sardara, la quale, a metà periodo, aveva un vantaggio che si attestava sulle 15 lunghezze. La differenza di punteggio, quella appena menzionata, che, con il passare dei minuti, "toccava" anche il +20 (38-18 l’esito del match fino a quel momento) e che permetteva alla formazione sassarese di "chiudere", nonostante le resistenze emiliane, la frazione di gioco sul risultato di 46-27 in proprio favore. Al rientro delle due squadre in campo dopo l’intervallo lungo, la gara era caratterizzata da un Banco in completo controllo e da una Pallacanestro Reggiana particolarmente "asfittica" in ambito realizzativo. Situazione, quest'ultima, che portava la formazione sassarese a dilagare nel punteggio, visto che il risultato del match, al fischio di sirena del terzo periodo, "recitava" Dinamo Sassari 66- UnaHotels 41.





Sull'ultima parte della contesa, questa era contraddistinta da un roster sassarese che continuava a giocare come nelle precedenti frazioni di gioco, portando a casa un successo che rende meno amaro questo finale di stagione. Esito finale del match Banco di Sardegna Sassari 95- Pallacanestro Reggiana 63. In chiusura con l’uscita di scena del Banco in merito a questo campionato, desideriamo innanzitutto ringraziare i nostri lettori dell'attenzione concessaci; in secondo luogo, vogliamo ricordare loro che, fra pochissimi giorni, inizieranno i playoff Scudetto, nel corso del quale si sfideranno le migliori 8 formazioni della stagione regolare appena conclusa. Vediamo cosa accadrà.

Dopo l'ottimo successo conseguito la settimana scorsa in terra campana contro la "pericolante" Givova Scafati, termina con una bellissima vittoria la stagione 2023-24 della Dinamo Sassari, allenata dal tecnico Nenad Markovic. Una gara, accaduta poche ore fa al PalaSerradimigni, è terminata sul risultato di 95-63 per la formazione isolana, che ha visto la compagine sarda opposta alla temibile Pallacanestro Reggiana capitanata dall’esperta guardia Michele Vitali. Trionfo, perché di questo si tratta sia nella prestazione che nel punteggio, che da una parte consente al team sardo di chiudere in bellezza la Regular Season, ma che dall’altro lascia molto amaro in bocca all’intero "mondo" biancoblù (siano essi tifosi, società, giocatori e staff tecnico) per quello che poteva essere (e purtroppo non è stato) questo campionato 2023-2024 per i colori della formazione isolana. Protagonisti del match odierno, degne di menzione sono le "performance" realizzate dall’ala statunitense McKinnie e dal talentuoso playmaker Tyree, autori rispettivamente di 22 e 17 punti messi a referto a fine gara. Riguardo alla partita, l'avvio è stato molto equilibrato, con le due compagini in campo che lottavano su ogni pallone, superandosi vicendevolmente nel punteggio. Una situazione, quella appena citata, che, però, veniva nel proseguo del primo quarto "spezzata" dal Banco, il quale metteva a segno un parziale di 5-0 che consentiva a Kruslin e compagni di "chiudere" il periodo in oggetto sul 22-17 in proprio favore.