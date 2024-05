L'Extratime di mister Simon: Finisce patta all'Unipol Domus - Cagliari e Lecce, un pareggio che sa di rimpianto

Il primo tempo si è concluso con il Cagliari in vantaggio ma con un uomo in meno, dopo l'espulsione di Gaetano. L'intervento del VAR ha trasformato un'ammonizione in un cartellino rosso per una entrata troppo dura sull'avversario. Questa situazione ha pesato notevolmente sulla formazione di Ranieri, che nella seconda parte di gara ha abbassato il baricentro, tentando di gestire il vantaggio. Tuttavia, il pareggio del Lecce è arrivato al 84° minuto per mano di Krstovic, che ha gelato lo stadio e riaperto i giochi. Nei minuti finali, il Lecce ha persino sfiorato la vittoria, colpendo due pali in cinque minuti, episodi che hanno lasciato il Cagliari a ringraziare la fortuna per il singolo punto guadagnato. Passare in vantaggio e poi abbassarsi troppo è stato un errore tattico per i ragazzi di Ranieri. Le partite devono essere chiuse, e questa squadra sa come farlo quando è in forma.





Tuttavia, mantenere solo un gol di vantaggio in una partita cruciale per la salvezza ha dimostrato che i fantasmi del passato - la paura di vincere - possono ancora perseguitare i sardi. Con solo tre giornate alla fine del campionato, il Cagliari non è padrone del proprio destino. Abituato a salvezze sofferte, il club deve ricordare che nel calcio moderno ogni minimo errore può vanificare i sacrifici di un'intera stagione. Un pareggio che sa di rimpianto, quindi, e un monito per le ultime cruciali battaglie a venire.

All'Unipol Domus, il Cagliari, indossando una maglia celebrativa, non è riuscito ad andare oltre il pareggio contro un agguerrito Lecce guidato da Gotti. Il dodicesimo pareggio della stagione per i sardi ha avuto il sapore di un'occasione mancata, soprattutto dopo aver assorbito la pesante sconfitta subita a Genova la settimana scorsa. La partita si è svolta in un clima di continua interruzione, con il VAR che ha giocato un ruolo decisivo nel primo tempo, annullando un gol per il Cagliari a causa di un fallo di mano di Deiola. Nonostante questo contrattempo, Mina ha saputo trovare la via del gol al 26° minuto, con un tap-in che ha temporaneamente portato in vantaggio i rossoblù.