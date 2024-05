Tris dell'Alghero contro la Lanteri - Nona vittoria consecutiva, decisivi gli ultimi 90 minuti

Continua il pressing dei giallorossi: al 41’ Mula lancia Franchi che viene anticipato in angolo al momento del tiro. È il preludio al pareggio che arriva nel recupero con una palla d’oro in profondità di Baraye per Franchi, che supera Camboni in uscita. Al 23’ della ripresa ecco il vantaggio dell’Alghero con il nuovo entrato Giuseppe Meloni, ben servito da Franchi. Quindi poco dopo la mezzora ecco il tris: incursione in area di Marco Carboni che subisce fallo e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Baraye spiazza Camboni. Girandola di sostituzioni da entrambe le parti, poi nel finale l’ultimo sussulto con Franchi che impegna severamente il portiere della Lanteri. Finisce così 3-1 per l’Alghero che ora si giocherà tutto negli ultimi 90’ a Ovodda, domenica prossima.

Nona vittoria consecutiva per l’Alghero in una bella cornice di pubblico al "Pino Cuccureddu": 3- 1 in rimonta sulla Lanteri Sassari. Distanze invariate nei piani alti del girone B di Promozione. Per il salto in Eccellenza si deciderà tutto negli ultimi 90’. La partita non inizia nel migliore dei modi, con il vantaggio ospite al 24’: punizione dalla sinistra di Nicola Dettori in area e deviazione di testa vincente di Tolu, con i giallorossi che recriminano per una presunta carica sul portiere. La reazione dell’Alghero è immediata: al 26’ punizione dalla distanza di Mereu e colpo di testa di Sini che impegna l’estremo difensore ospite. Al 36’ traversa di Ruben Feliz poi subito dopo proteste vibranti per un fallo in area su Baraye con l’arbitro che lascia correre.