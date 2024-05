Lorenzo Musetti conquista le semifinali al Sardegna Open: Pronto per la sfida con Galan

Nonostante ciò, il supporto del pubblico e un cambio di tattica, focalizzato sull'utilizzo efficace del servizio per prendere il comando del gioco, gli hanno permesso di prendere il controllo dell'incontro. Ora, Musetti si prepara a sfidare il colombiano Daniel Elahi Galan nelle semifinali. Galan ha raggiunto questa fase del torneo senza giocare, beneficiando del ritiro per infortunio di Marton Fucsovics. Musetti e Galan si sono già incontrati in passato, con l'italiano che ha prevalso facilmente nel loro ultimo incontro sul cemento di Napoli nel 2022. Tuttavia, Musetti si aspetta una sfida più dura questa volta, data la differenza di condizioni e forma fisica rispetto all'ultimo loro incontro. Le semifinali vedranno anche l'argentino Mariano Navone, che ha superato Emilio Nava in un match combattuto, decidendo il vincitore solo nel tie-break del terzo set. I match si disputeranno sabato, con le semifinali del doppio programmate per iniziare alle 12:00 e il singolare che seguirà non prima delle 15:00. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul torneo, è possibile visitare il sito ufficiale del Sardegna Open o seguire la pagina Instagram @sardegnaopen. Inoltre, i biglietti sono ancora disponibili con uno sconto del 20% per i tesserati della FITP e gli incontri saranno trasmessi in diretta su SuperTennis Tv e sulla piattaforma streaming SuperTenniX.

Lorenzo Musetti ha raggiunto le semifinali del Sardegna Open, un torneo ATP Challenger 175 che si tiene al Tennis Club di Cagliari. Arrivato con l'obiettivo di ritrovare il proprio ritmo dopo un periodo difficile, Musetti ha dovuto affrontare un fastidio alla schiena all'inizio del torneo, che ha messo in dubbio la sua partecipazione. Tuttavia, il giovane toscano ha superato le difficoltà, vincendo due incontri impegnativi che lo hanno portato tra gli ultimi quattro del torneo. Il suo percorso non è stato facile, specialmente durante la partita contro Nuno Borges, che ha iniziato il match in vantaggio. Nonostante le avverse condizioni meteo, con un vento che ha complicato il gioco, Musetti ha saputo ribaltare una situazione inizialmente sfavorevole, trasformando il match in un one-man show e vincendo con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-2. Musetti, in conferenza stampa, ha commentato le difficoltà incontrate a causa del vento, ammettendo che le condizioni hanno reso complicato esprimersi al meglio sul campo.