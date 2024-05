I pronostici di MR SIMON per la 35ª Giornata del massimo campionato

Cari appassionati di calcio, la 35ª giornata del campionato di Serie A si preannuncia carica di emozioni con incontri che potrebbero rivelarsi decisivi per le sorti delle squadre coinvolte. Ecco i pronostici di Mr. Simon, pronti a guidarvi attraverso le sfide più incandescenti del weekend.





Monza Vs Lazio: La Riscossa dei Biancocelesti

Sabato 4 maggio, ore 18:00 - Arbitro: Signor Pairetto

Il Monza arriva a questa sfida senza vittorie nelle ultime cinque partite di campionato, mostrando una certa fragilità soprattutto tra le mura amiche. Dall'altra parte, la Lazio, sotto la nuova guida di Igor Tudor, ha mostrato una netta inversione di tendenza, diventando la squadra con il maggior numero di punti conquistati nelle ultime sei partite. Prevediamo una partita con più di 2.5 gol, un'opzione quotata a 1.90. Per gli audaci, il risultato esatto di 1-3 è quotato a 15.00.





Cagliari Vs Lecce: Battaglia per la Salvezza

Domenica 5 maggio, ore 12:30 - Arbitro: Signor Marcenaro

Il Cagliari, dopo la sconfitta contro il Genoa, è chiamato a una pronta reazione. Il Lecce, invece, ha guadagnato 11 punti nelle ultime sei partite sotto la guida di Gotti, mostrando segni di miglioramento notevoli. Il match promette di essere fisico e combattuto, con entrambe le squadre che probabilmente andranno a segno. "Entrambe le squadre segnano: SI" è quotato a 1.95. Per un pizzico di audacia in più, il risultato esatto di 2-1 per il Cagliari è quotato a 9.00.





Roma Vs Juventus: Scontro Diretto per l'Europa

Domenica 5 maggio, ore 20:45 - Arbitro: Signor Colombo

La Roma, fresca di impegni europei, ospita una Juventus che ha raccolto più sconfitte che vittorie nelle ultime sei partite contro i giallorossi. Tuttavia, entrambe le squadre hanno mostrato una certa discontinuità di rendimento, che potrebbe tradursi in un equilibrio sul campo. Il pareggio, segno X, è quotato a 3.10, un'opzione cautelativa vista la posta in gioco. Per chi cerca una giocata più specifica, il risultato esatto di 1-1 è offerto a quota 6.00.





La giornata numero 35 si prospetta ricca di colpi di scena e confronti ad alta tensione. La Gazzetta Sarda vi augura un eccitante weekend di calcio e ricorda a tutti gli appassionati di giocare sempre in modo responsabile. Buon campionato a tutti e forza ai vostri colori!