Blue Marina Awards: al via la terza edizione del riconoscimento che premia i porti turistici

I Blue Marina Awards si inquadrano in un’iniziativa strategica per supportare e accompagnare il settore dei porti turistici in un processo di crescita e miglioramento con l’obiettivo di diventare centri di eccellenza nel panorama nazionale. «Con i Blue Marina Awards - spiega Vassallo - i nostri porti non solo cresceranno in termini di qualità e servizi, ma diventeranno veri catalizzatori per nuove prospettive di business, turismo e cultura, configurandosi come settore chiave per la crescita economica italiana, attrattori di flussi turistici e generatore di benessere. Per questa terza edizione è stato creato un comitato tecnico scientifico, ogni domanda è oggetto di punteggio, ad ogni domanda con risposta affermativa il partecipante deve caricare evidenze e si assume la responsabilità delle risposte date, pena l'esclusione in caso di risposte fornite non veritiere, ogni domanda collegata ai vari temi (accoglienza turistica, sostenibilità, innovazione, sicurezza) ha pesi diversi.





Il marchio di certificazione Blue Marina sarà conferito alle strutture che superano una sommatoria di punteggio superiore al 70% per i porti e 55% per gli approdi.» La scorsa edizione ha visto la partecipazione di 100 su 285 strutture, con risultati straordinari e un plauso unanime da parte delle principali istituzioni, inclusa la Commissione Europea. Quest'anno, con l'introduzione di nuovi criteri e il supporto di una piattaforma online all’avanguardia gestita dal RINA, prevediamo una partecipazione ancora più ampia. Le premiazioni si svolgeranno in un evento conclusivo entro fine novembre 2024, la cui data e luogo saranno annunciati prossimamente. Per maggiori informazioni:

«Con grande entusiasmo annunciamo il lancio della terza edizione dei Blue Marina Awards» rende noto alla stampa Walter Vassallo, l’inventore dell’iniziativa volta a promuovere eccellenza, sostenibilità, innovazione, sicurezza e accoglienza turistica nei porti e approdi turistici italiani. L’evento, unico nel suo genere, enfatizza il mare come un elemento che unisce, senza distinzioni di vincitori o perdenti, ma con l'obiettivo comune di miglioramento e crescita del settore. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i Marina, Marina Resort e porti/porticcioli turistici e approdi d’Italia. Per partecipare occorre registrarsi al sito www.bluemarinaawards.com che invierà in automatico le istruzioni e il link alla piattaforma RINA dove sarà necessario rispondere ai quesiti e caricare le evidenze entro e non oltre il 18 ottobre 2024. Attraverso l’iniziativa i partecipanti potranno verificare il loro stato dell’arte e ottenere un marchio di certificazione riconosciuto a livello europeo.