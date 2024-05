Il GM Pasquini in esclusiva: “Resto alla Dinamo, e ci saranno tante modifiche al “roster" sassarese. Alcuni hanno richieste da formazioni importanti”

A parte che ho un contratto valido fino al 2025, quello che conta davvero è il rapporto con il presidente Sardara, tra noi basta un'occhiata e questo va ben oltre un pezzo di carta". Sulla stagione e il futuro, Pasquini aggiunge: "Annata complessa, in cui ci sono stati saliscendi. Ci siamo salvati toccando il picco nel momento in cui il calendario ci ha proposto le sfide più dure: Virtus Bologna, Venezia e Brescia. Senza quel “filotto” di successi saremmo retrocessi. Va bene così. Futuro alla Dinamo? Sì, perché a Sassari si programma ed è uno dei motivi per cui mi trovo benissimo. Si ragiona in prospettiva: la società è seria. Dà valore alle persone. Sono molto fortunato e ho libertà d'azione: tanta roba. Sto bene dove sono. Il nuovo “roster” sassarese avrà alcuni elementi di quest’anno, mentre qualche giocatore lo cambieremo, perché non siamo stati soddisfatti del rendimento. Altri due o tre hanno richieste da club di fascia alta. Ci saranno molte modifiche".

Il General Manager del Banco di Sardegna Sassari, Federico Pasquini, anticipa quella che sarà l'estate della Dinamo dopo una stagione di alti, ma soprattutto di bassi. La squadra di “coach” Nenad Markovic dopo aver evitato il peggio, ha infilato una serie di risultati negativi che non gli ha permesso di raggiungere i “playoff” per l’aggiudicazione dello scudetto. Non è contento Pasquini, che ci tiene a smentire i “rumors” emersi a inizio mese circa un futuro alla Spal, la formazione di calcio di Ferrara: "Sì, ho letto anche io. Non c’è niente di vero. Adoro il basket e continuerò a "mangiarmi" il cervello nel basket. Non mi muovo da questo movimento. E da Sassari neppure. Resto dove sono.