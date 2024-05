Extratime di Mister Simon: Cagliari inesistente, Genoa impone tre reti e festeggia la salvezza

Thorsby ha aperto le marcature con un'impeccabile incornata, battendo Scuffet che, nonostante la sua posizione, non ha potuto impedire il gol. Poi è stato il turno di Frendrup, che con un piattone preciso ha raddoppiato, infilando il pallone sotto l'incrocio delle porte, lasciando il portiere avversario ancora una volta inerme. Nel secondo tempo, nonostante i tentativi di Ranieri di riorganizzare la squadra, il Cagliari non è riuscito a invertire la rotta. Il controllo del gioco è rimasto saldamente nelle mani del Genoa, che ha sigillato la vittoria con un gol di Guomundsson al 63°. L'attaccante, sfruttando un rimpallo in area, ha superato Scuffet per la terza volta, dimostrando la superiorità netta dei padroni di casa. Le assenze di alcuni titolari hanno sicuramente pesato sul rendimento del Cagliari, ma la mancanza di reazione è stata il vero tallone d'Achille. Il team non è riuscito a produrre neanche un tiro nello specchio della porta, un dato che sottolinea una prestazione offensiva praticamente inesistente.





Questo rende la sconfitta non solo un duro colpo in termini di punteggio, ma anche un serio motivo di riflessione sulla capacità della squadra di affrontare le avversità. Questo drammatico fallimento in campo ligure deve servire come un campanello d'allarme per il Cagliari, che deve ora lavorare sodo per recuperare fiducia e coerenza nelle proprie file. La speranza per Ranieri e il suo team è che questa sconfitta venga analizzata e assorbita come lezione, per evitare che il resto della stagione si trasformi in una discesa senza ritorno. Nel frattempo, il Genoa può festeggiare non solo una vittoria, ma anche la salvezza, conquistata con merito e determinazione.

