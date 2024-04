La boxe nel cuore: Natale Caredda, pugile professionista nato e cresciuto a Cagliari nel vecchio Borgo di Sant'Elia

Nel 1972 la sua ascesa venne fermata da Lothar Abend che lo sconfisse per abbandono al nono round. Nel 1973 venne superato prima del limite da Girgenti e da Di Pietro, mentre Bennici e Poli lo batterono ai punti. Per altri due anni il fighter cagliaritano alternò vittorie a sconfitte: lo superarono, fra gli altri, Siracusa, Sanchez, Carbi, Aparicio, Liscapade, ma si affermò su Ikumapai, Battistelli, Candidda, Pocai e pareggiò con Giuliano Lai e con Vogel. Nel 1976, finalmente, arrivò la svolta. Dopo alcune convincenti vittorie, a Caredda venne offerta la chance tricolore: il 3 dicembre a Cagliari il peso piuma di Sant'Elia si batté contro Sergio Emili e conquistò il titolo. La prima difesa della corona lo vide respingere il tenace Ambrogio Mariani l'8 aprile 1977 a Cagliari; ma Sergio Emili non si era rassegnato alla perdita del titolo e puntava alla rivincita. Il match si svolse il 17 giugno 1977 a Civitanova e questa volta fu Emili che riusci a spuntarla sul rivale isolano. Caredda dovette aspettare due anni prima di poter ottenere una nuova chance tricolore, che gli venne concessa il 10 febbraio 1979 a Cagliari: suo avversario Salvatore Melluzzo venne battuto ai punti.





Ancora una volta campione italiano, il fighter cagliaritano regolò ai punti il picchiatore Marco Gallo e il 5 settembre dello stesso anno mise in palio la corona contro Potito Di Muro al Forte Village. Caredda venne superato ai punti e il titolo nazionale in suo possesso prese definitivamente il volo. La carriera del pugile di Sant'Elia terminò praticamente qui, anche se Caredda continuò a combattere rimediando numerose sconfitte; lo spingevano a salire ancora sul ring la passione e il desiderio di offrire un maggiore benessere economico alla sua famiglia. Ma poiché arriva sempre una fine per tutte le cose, il 10 marzo 1983, a Ginevra, Natale Caredda sostenne il suo ultimo match perdendo contro Michel Giraud per abbandono al sesto round. Non era davvero più il caso di continuare: il boxeur cagliaritano aveva 37 anni e uno stato di servizio di 75 incontri dei quali 39 vinti, 27 perduti, 9 pareggiati. Dopo aver fatto la propria parte sul ring, avrebbe continuato a dare il suo contributo da esterno. Ed oggi, Natalino, così chiamato dagli amici, con i suoi bei 74 anni si gode l'aria e il mare della Sardegna nel suo amato Borgo Sant'Elia a Cagliari, la sua amata terra.

La vita professionale e sportiva di un Boxeur sardo che ha dato lustro al pugilato isolano. Natale Caredda, pugile professionista nato e cresciuto a Cagliari nel vecchio Borgo Sant Elia fu uno dei boxeur professionisti che negli anni Settanta diedero lustro al pugilato isolano che aveva ormai perduto tutti i grandi protagonisti dell'epopea leggendaria, da Zuddas e Melis a Rollo, da Manca a Burruni. Caredda debuttò a torso nudo nella categoria dei piuma nel 1969 affidandosi al manager Proietti , (in seguito sarebbe passato con Umberto Branchini e poi ancora con Boschi e De Molinari) e diede inizio ad una carriera in sordina che avrebbe però acquistato consistenza nel tempo. Nel 1970 perse contro Mario Sanna il titolo italiano Centro-Sud.