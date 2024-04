Riscatto della Dinamo Sassari: Trionfo su Scafati e occhi ai Playoff

La stagione, che sta giungendo alla sua naturale conclusione, vede purtroppo il Banco fuori dalla post-season, poiché Pistoia ha sconfitto Trento poche ore fa, spegnendo i sogni playoff del team presieduto dal dott. Stefano Sardara. Riguardo alla gara, la Dinamo Sassari ha avuto un avvio veemente, mettendo a segno un parziale di 10-0 nei primissimi minuti di gioco, lasciando spiazzati sia i giocatori gialloblù, allenati dall'ottimo tecnico Matteo Boniciolli, sia il pubblico campano presente nell'impianto sportivo. Nonostante la falsa partenza, la compagine gialloblù non si è persa d'animo, portando prima il punteggio sul 8-15 a 4 minuti dal fischio di sirena del primo periodo e successivamente sul 19-23 alla fine del quarto, sembrando rimettere in carreggiata la partita. Alla ripresa delle ostilità, la Dinamo non si è accontentata del vantaggio acquisito e ha continuato a esprimere un ottimo basket. Inizialmente, ha messo a segno un parziale di 8-0 portando il punteggio sul 19-31 al 12° minuto di gioco, e a metà periodo aveva già un vantaggio di 15 lunghezze. Nel proseguo del secondo periodo, la squadra sassarese ha amministrato la differenza di punti ottenuta, chiudendo il quarto sul 35-49.





Al rientro dopo l'intervallo lungo, il Banco, supportato da un Kruslin in stato di grazia (4 su 4 fino a quel momento), ha continuato a dominare, portando il divario a +23 al termine del terzo periodo (52-75), chiudendo di fatto la battaglia nonostante restasse ancora un quarto di gioco. L'ultima parte del match è stata, come era logico aspettarsi, dominata dal Banco, che ha mantenuto il controllo del gioco, portando a casa una vittoria di notevole spessore, con il punteggio finale di 74-99 a favore del team sassarese. In chiusura, desideriamo ricordarvi il prossimo impegno del Banco, che avverrà il 5 maggio 2024 alle ore 18.15 contro la temibile Reggiana, allenata dal navigato mister Dimitris Priftis.

Dopo le tre sconfitte consecutive nelle ultime gare, la Dinamo Sassari ha mostrato una prova di grandissima qualità e forza nel match disputato poche ore fa contro l'ostica Scafati Basket. La partita, giocata in terra campana, è terminata con il risultato di 99-74 a favore del team allenato da coach Markovic. Questo successo fornisce un'iniezione di fiducia al roster isolano in vista dei restanti impegni della Regular Season, ma lascia anche l'amaro in bocca per quello che poteva essere, e non è stato, questo campionato 2024-25 per i colori biancoblù.