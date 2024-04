Cagliari a Genova senza Dossena e Viola. Torna Petagna, ma solo per la panchina.

I rossoblù cagliaritani, per calare il “jolly”, dovranno mettere in campo quanto è nelle loro attuali possibilità. Mister Ranieri dovrà rinunciare a Viola, l’uomo più in forma del momento, e non è assenza di poco conto, dopo le ultime gare disputate dal trequartista. Assente anche Dossena, che in rifinitura ha lamentato problemi ad un ginocchio. Al suo posto Hatzidiakos a far coppia con Mina al centro della linea difensiva. Torna Petagna, ancora in deficit di condizione, che sarà utile solo per la panchina. Quasi certa in avanti la coppia Lapadula-Shomurodov, due ex-genoani.

Trasferta in terra ligure con l’intenzione di fare un passo che virtualmente sarebbe decisivo nella corsa alla salvezza. Incamerare tre punti in casa-Genoa, infatti, equivarrebbe a lasciarsi alle spalle le paure e proietterebbe il Cagliari in acque meno agitate, con prospettive di chiudere il discorso anticipatamente. Ma contare sul fatto che il Grifone è oramai appagato e naviga in una posizione che non consente particolari divagazioni sarebbe un errore imperdonabile.