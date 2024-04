Euro 2024: Le anticipazioni sulla lista dei convocati di Spalletti

I difensori convocati potrebbero essere Di Lorenzo, Darmian, Acerbi, Scalvini, Bastoni, Buongiorno, Bellanova, Cambiaso, Di Marco e Udogie. Il centrocampo azzurro potrebbe contare su Barella, Jorginho, Cristante, Frattesi, Locatelli e Pellegrini, mentre in attacco si punterebbe su giocatori come Chiesa, Retegui, Zaniolo e Raspadori. Alcuni giocatori si trovano attualmente in lista di riserva, pronti a entrare in gioco qualora ce ne fosse bisogno, tra cui Calafiori, Mancini, Bonaventura, Zaccagni, Politano e Scamacca. L'agenda degli azzurri prevede un'amichevole ufficiale il 9 giugno contro la Bosnia, seguita dalla partenza per la Germania l'indomani. Il debutto degli azzurri è fissato per il 15 giugno contro l'Albania, un match che darà il via al loro percorso nel torneo. La speranza è che la squadra possa ripetere l'impresa dell'ultimo Europeo e confermare l'Italia come una delle nazionali di punta del calcio europeo.

Man mano che ci avviciniamo ai campionati Europei per nazioni che si svolgeranno in Germania, cresce l'attesa per conoscere i nomi dei 23 giocatori che l'allenatore degli azzurri, Luciano Spalletti, porterà con sé per difendere il titolo di campioni in carica. La lista ufficiale deve essere comunicata all'UEFA entro il 7 giugno, ma ecco una prima anticipazione dei possibili convocati. Il raduno a Coverciano è previsto per il 30 maggio, seguito da una partita amichevole il 4 giugno contro la Turchia. Questi appuntamenti saranno cruciali per le ultime valutazioni tecniche e tattiche. Per quanto riguarda i portieri, si prevede la presenza di Donnarumma, Vicario e Meret.