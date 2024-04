Il campionato italiano slalom prende il via a Loceri con grandi aspettative

La gara vedrà anche una forte rappresentanza locale, con piloti che correranno su vari prototipi e categorie, da Francesco Marrone su Osella Pa/9 Alfa Romeo a Daniele Vacca su M02 Yamaha. La competizione promette di essere accesa anche nei Kartcross, con piloti come Giovanni Beccu e Giuliano Puddu che si sfideranno per il podio. Quest'anno, la gara sarà anche oggetto di uno studio scientifico condotto dall’Università di Cagliari, che esaminerà la sicurezza e le prestazioni dei piloti tramite sensori per rilevare l’esposizione a rumore e vibrazioni.





Inoltre, le verifiche tecniche delle vetture si sono svolte sabato 27 aprile, introducendo la nuova verifica tecnica unica, che semplificherà le procedure per i piloti per tutta la stagione. La competizione inizierà con una manche di ricognizione alle 9:30, seguita da altre tre manche. La giornata si concluderà con la cerimonia di premiazione in piazza Nonnu Melis, dove si celebreranno i vincitori di questa entusiasmante giornata di gare.

Oggi, domenica 28 aprile, si alza il sipario sulla prima tappa del Campionato Italiano Slalom a Loceri, un evento che promette spettacolo e adrenalina. Quest'anno, la settima edizione dello Slalom di Loceri, ospitata dalle strade dell’Ogliastra, vedrà la partecipazione di 62 piloti provenienti da tutta Italia. La competizione è organizzata dalla Scuderia Ogliastra Racing in collaborazione con la Regione Sardegna, il Comune di Loceri e Arbus ProMotors. Questa gara non solo apre la stagione del Campionato Italiano Slalom, ma conta anche per la Coppa ACI seconda zona e il Campionato Regionale Slalom Sardegna. Tra gli iscritti spiccano nomi noti come Salvatore Venanzio, che guiderà una Radical Sr4 motorizzata Suzuki di classe E2SC 1600 e cercherà di difendere il titolo conquistato l'anno scorso. Non mancheranno avversari di calibro, come Luigi Vinaccia, pluricampione italiano, e Salvatore Arresta, al debutto nella serie tricolore con una Formula Gloria B5 Evo 1150.