Grande basket in Sardegna: a giugno e luglio via al “Basketball City Camp”, organizzato da Antonello Manca e Stefano Meloni. Tanti i personaggi di spicco presenti

Ecco che nel periodo giugno-luglio prenderà il via la prima edizione del “Basketball City Camp”, organizzato da Antonello Manca e Stefano Meloni, che si terrà presso la struttura, a Monserrato, dell’ex Comparto 8 e che vedrà la partecipazione di giovani nati dal 2007 al 2015. Provenienti non solo da Cagliari, ma sarà abbracciato tutto l’hinterland con il ragguardevole obiettivo di portare sui campi un numero imponente fissato in 250 giovani che si alterneranno in tre moduli prestabiliti e con insegnanti d’eccezione. La prima edizione del Basketball City Camp si terrà dal 24 giugno al 12 luglio 2024, presso gli impianti sportivi della PGS Panda, campo di aviazione (ex comparto 8) a Monserrato. L’attività è rivolta a ragazze e ragazzi che praticano già il basket in Sardegna o semplici appassionati che vogliano avvicinarsi alla disciplina. È stata prescelta la formula del “Day Camp” in quanto collaudata da tempo e oramai confermata come la soluzione che meglio si concilia con le esigenze dei ragazzi e con quelle di contenimento dei costi organizzativi. Per l’intero periodo, i partecipanti si cimenteranno in lezioni e/o allenamenti di Basket, che consentiranno agli allievi di acquisire nuove competenze, approfondire i fondamentali individuali e di squadra e, quindi, di migliorare le proprie performance.





Il progetto rappresenta l’opportunità per gli appassionati di Basket di affinare le proprie abilità attraverso allenamenti intensivi, sessioni tattiche e interazioni con coach esperti di fama internazionale. L’esperienza del camp consentirà ai partecipanti una grande crescita sportiva e personale, di elevare in breve tempo il livello di gioco senza, tuttavia, tralasciare l’aspetto ludico e sociale. Il Camp sarà organizzato in tre moduli settimanali, prenotabili singolarmente o cumulativamente: - dal 24 al 28 giugno - dal 01 al 05 luglio - dal 08 al 12 luglio Le attività saranno organizzate dal lunedì al venerdì, dalle 18.00 alle 21.00, nei campi esterni e all’interno della palestra delle strutture. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi di lavoro distinti per fasce d’età (parteciperanno atlete/atleti appartenenti al Settore Minibasket e al settore Giovanile, nati negli anni dal 2015 al 2006). Oltre a tali attività di gruppo sarà possibile, per chi lo desiderasse, effettuare delle lezioni individuali di alta specializzazione, al mattino, nella fascia oraria dalle 09.00 alle 11.00. Inoltre, in ciascuna delle settimane, si prevede di organizzare in collaborazione con la FIP Sardegna un “clinic” di aggiornamento. Infatti, saranno presenti personaggi di spicco del panorama cestistico nazionale ed internazionale, a cominciare da Adam Filippi, che attualmente dirige il reparto “scouting” degli Charlotte Hornets, la franchigia americana che fa capo al mitico Michael Jordan. Adam Filippi è cresciuto nel settore giovanile della Fortitudo Bologna, fino ad arrivare all’organico della prima squadra di Stefano Pillastrini e partecipare al precampionato 91-92. In seguito, ha giocato in Serie B fino al 1997, quando ha iniziato la sua lunga carriera di Scout e Player Development Coach. Ha vinto 3 anelli di Campione NBA con i Los Angeles Lakers di Kobe Bryant, è stato chiamato prima da Michael Jordan per guidare lo Scouting degli Charlotte Hornets, poi da Vlade Divac a dirigere lo staff dei Sacramento Kings. Nel corso degli anni ha allenato individualmente oltre 100 giocatori professionisti e ragazzi di tutte le età. Adam Filippi ha condotto “Camp” e “Clinic” in USA, Spagna, Italia, Cina, Irlanda, Svezia, Emirati Arabi, Africa, per insegnare i fondamentali della pallacanestro e presentare la sua filosofia e metodologia di allenamento. Specializzato nell’arte del Tiro, ha scritto due libri diventati oggetto di culto nel mondo dei professionisti americani:Shoot like the Pros e Mastering the Art of Free Throw Shooting, con prefazione rispettivamente di Jerry West e Hubie Brown, due leggende della NBA. Adam Filippi sarà presente a Monserrato dal 24 al 28 giugno. Nel secondo modulo sarà il turno di Luca Vitali. Attualmente gioca come play/guardia. È cresciuto nelle giovanili della Virtus Bologna dove è stato compagno di squadra di Marco Belinelli. Ha militato nelle seguenti squadre: Virtus Bologna, Montepaschi Siena, Sutor Montegranaro, Olimpia Milano, Virtus Roma, Vanoli Cremona, Reyer Venezia, Gran Canaria, Leonessa Brescia, Pallacanestro Cantù, Blu Basket Treviglio,. Ha fatto parte della Nazionale Under-18 (Europei a Saragozza, in Spagna nel 2004) e Under-20 (Europei a Mosca nel 2005 e a Izmir, in Turchia nel 2006). Il 25 luglio 2014, in occasione dell'amichevole contro il Montenegro nel torneo di Skopje, taglia il traguardo delle 100 presenze con la Nazionale maggiore. “Mi ritengo molto fortunato perché ho fatto della mia più grande passione la mia professione.-ha detto Luca Vitali-In questo viaggio bellissimo ho attraversato anche momenti non facili, sia da giovane che da professionista, agli atleti si chiede di mostrarsi sempre forti, ma a volte può non accadere, anche noi non siamo macchine.” Per quello che riguarda l’ultimo modulo, sarà impreziosito dalla presenza di Karim ATamna, assistente LDLC Asvel Villeurbanne. Ha iniziato a giocare a basket a 16 anni. A 19 vince il campionato U21 e poi diventa professionista giocando nel campionato francese N2 per 3 anni. Diventa MVP della N1 e firma in pro B dove ha trascorso gran parte della sua carriera. Ha vinto 2 campionati Pro e 2 coppe Leader. Con la nazionale dell’Algeria ha disputato i campionati africani del 2015. Terminata la carriera da giocatore, allena i giocatori individualmente o durante l'estate nei “Camp” estivi. Ha seguito diversi giocatori francesi dell'NBA e dell'Euroleague. Approda all’ASVEL per occuparsi dell’academy dove allena le squadre U18/21.

Un’estate al mare. Sarebbe fin troppo ovvio. Meglio però se condita da spicchi di grande basket. Soprattutto per Cagliari ci vuole, dopo tanti anni di basso profilo. Ecco che cominciano a delinearsi le iniziative che prenderanno piede nel periodo più caldo dell’anno dove, tradizionalmente, si cerca di portare una ventata di novità associata a giovani e giovanissimi. Ed è proprio in questa sorta di confronti, in gergo “Camp”, che nascono amicizie che si sviluppano nel tempo. Si creano sinergie che, in uno sport come la pallacanestro, spesso sfociano in scambi di esperienze che altrimenti non potrebbero mai nascere a causa di una posizione geografica che non permette troppe e tante divagazioni.