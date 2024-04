I pronostici di Mister Simon per la 34esima giornata di serie A

Vi proponiamo "entrambe le squadre segnano" NO quotato a 1.95 (bet365) Risultato esatto Juventus Vs Milan 1 0 quotato a 7.50 Fiorentina Vs Sassuolo si gioca domenica 28 aprile ore 20.45 e sarà diretta dal Sign. Marcenaro. La fiorentina eliminata in semifinale di coppa Italia ospita il Sassuolo a caccia serrata di punti salvezza. E' curioso che sia la sesta volta che queste due squadre si affrontano dopo la 33ma giornata di campionato, e i neroverdi hanno vinto tre gare sulle cinque gia' disputate. La fiorentina ha vinto solo una volta nelle ultime otto partite contro il Sassuolo, le fatiche infrasettimanali solitamente incidono in campionato, quindi vi proponiamo il segno "X" quotato a 3.80 Risultato esatto fiorentina Vs Sassuolo 1 1 quotato a 7.00 Genoa Vs Cagliari si gioca lunedì 29 aprile ore 20.45 e sarà diretta dal Sign. Dionisi.





Al Ferraris si affrontano due squadre che attualmente stanno bene fisicamente e offrono un buon calcio. E' curioso il dato che ci dice che gli ultimi tre incontri casalinghi del genoa contro il Cagliari si sono conclusi con il successo dei liguri per un 1 0. I rossoblù nelle ultime 16 trasferte di questo campionato ha vinto solo una volta, ma e' sempre bene ricordare che queste due squadre stanno chiudendo il campionato in crescendo, soprattutto per il gran lavoro dei due tecnici. Vi proponiamo la doppia chance 12 quotato a 1.36 Risultato esatto Genoa Vs Cagliari 1 2 quotato a 13.00 Buon campionato a tutti appassionati di calcio e carissimi lettori di Gazzetta Sarda, e ricordatevi di giocare sempre in modo responsabile.

Appassionati di calcio, la giornata numero 34 di Serie A apre i battenti per colorare di Sport anche il prossimo weekend. E' la parte della stagione piu' affascinante, dal momento che arrivano i primi verdetti da dentro o fuori. Come di consueto il calendario offre sempre delle gare interessanti da analizzare, quindi vi regaliamo la nostra TRIS, come sempre analizzata con i dovuti criteri e percentuali. Juventus Vs Milan si gioca Sabato 27 aprile ore 18.00 e sarà diretta dal Sign. Mariani. Nelle ultime sei gare disputate tra le due squadre, appena una volta entrambe hanno trovato la via del goal. Il Milan e' uscito sconfitto tre volte nelle ultime quattro uscì ufficiali. La vecchia signora ha fame di punti Champions ma soprattutto galvanizzata dalla conquista della finale di coppa Italia, sara' parecchio filo da torcere ai rossoneri.