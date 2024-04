Campionato Italiano di Kickboxing: grandi successi per la ASD RealSport

La Realsport diretta dai maestri Andrea Damasconi e Donatella Panu ha partecipato con i cinque atleti vincitori del campionato Sardo Noemi Virdis nella categoria 50 Kg sconfiggeva tutte le avversarie nelle discipline kicklight e light vincendo cinque incontri su cinque, conquistando il titolo di Campionessa Italiana in entrambe le specialità. Entra cosi a pieno diritto nella squadra della Nazionale Italiana che dal 24 al 31 Agosto disputerà il campionato mondiale a Budapest, anno sportivo superlativo per Noemi che già il mese scorso aveva conquistato il titolo di Campionessa Italiana di Muay Thai agli Italiani a Roma. Tre Titoli Italiani in specialità diverse di sport da combattimento la incoronano l’atleta numero uno in Italia nei Cadetti 50 Kg.. Iris Pirastru, alla sua prima partecipazione ai Campionati Italiani, dimostra un talento straordinario sconfiggendo tutte le avversarie nella categoria 46 kg del light conquistando l’oro e diventa campionessa Italiana ottenendo così un posto in Nazionale anche lei. Mentre ottiene un bronzo nella kicklight perdendo il terzo incontro contro la vincitrice del torneo Cristian Mameli conquista l’argento nella disciplina Kick light vincendo i primi due incontri e perdendo la finale in un incontro con alternanza di punteggio che a fine match premia l’avversario.





Mentre nella disciplina Light ottiene il bronzo, vincendo il primo incontro e cedendo per poca concentrazione nel secondo match contro il nuovo campione italiano. Cristian non entra di diritto in Nazionale ma viene convocato per i collegiali di selezione finale che si terranno a metà Maggio in Toscana. Infine Greta Damasconi e Samuele Campus conquistano il bronzo. Entrambi, alla loro prima esperienza fuori regione, non si risparmiano e raggiungono il podio in categorie con rispettivamente 10 e 5 avversari. In conclusione, questa nuova avventura si conclude con ottimi risultati per il Team Realsport che porta a casa oltre alle medaglie, nuove motivazioni e stimoli per continuare a crescere e migliorare.

Si son svolti a Lignano Sabbiadoro i campionati italiani di kickboxing della Federazione Italiana Kickboxing Federkombat, federazione ufficiale CONI, Campionati riservati ai cadetti con la selezione per la Nazionale Italiana che parteciperà ai mondiali a fine agosto a Budapest. Trasferta molto impegnativa in quanto partecipavano quasi 900 atleti provenienti da tutta Italia suddivisi nelle tre specialità Kicxklight, light e point.