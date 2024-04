Segnali forti e chiari. Il Cagliari si avvicina alla quota salvezza

E chi lo avrebbe mai detto. La squadra è in condizione e in fiducia. I segnali sono forti e chiari. Oggi il traguardo è più vicino e il gruppo ha trovato continuità e nuove certezze. Tutti sono coinvolti. Gaetano e Mina e il ritrovato Shomurodov sono un valore aggiunto. Organizzazione, coinvolgimento, passione e competenza. Questo è il Cagliari di Ranieri che dopo la debacle registrata contro la Lazio ha cambiato passo. La guida del tecnico romano è fondamentale e fa la differenza. Domenica contro il Genoa a Marassi potrebbe essere la giornata decisiva per avvicinarsi a quota 36 che nelle previsioni del mister è quella che vale un altro anno nella massima serie. Manca ancora poco. Ci sarà da soffrire ma se accadrà sarà ancora più bello. Avanti tutta.

Vittoria sfiorata. Il Cagliari stordisce la Juventus con un primo tempo perfetto e ottiene due rigori e il vantaggio di due gol. Ma nella ripresa si abbassa troppo e concede l’iniziativa ai bianconeri che riacciuffano la gara grazie ad una punizione inesistente e un autogol. Finisce 2-2 e i rossoblù aggiungono un mattone nella corsa salvezza. Resta una grande amarezza per non essere riusciti a portare a casa i tre punti. È comunque un pareggio che vale il quattordicesimo posto a quota 32. Gli uomini di Claudio Ranieri fanno un grande passo avanti e ottengono 5 punti in un trittico sulla carta davvero complicato con avversari di prima fascia come Atalanta, Inter e Juventus.