I ragazzi della Sottorete Alghero si assicurano la prima posizione con una solida vittoria

Questo successo evidenzia la costanza e il lavoro di squadra che caratterizzano il gruppo. L'allenatore Enrico Granese ha espresso soddisfazione per l'esito del match, riconoscendo anche l'importanza di rimanere concentrati per le prossime sfide: "Siamo contenti della vittoria ottenuta. C'è sempre spazio per migliorare, e continueremo a lavorare sugli aspetti del nostro gioco che possono essere affinati in vista dei playoff. Siamo fiduciosi nel potenziale dei nostri ragazzi e nell'importanza di mantenere un alto livello di concentrazione per le ultime tre partite."





I punteggi dei set, 25-23, 25-22, 22-25 e 25-20, mostrano quanto sia stata combattuta la partita e come la Sottorete Alghero abbia saputo gestire i momenti di pressione, ribaltando un set avverso per concludere con un risultato positivo. Questa vittoria riflette l'abilità e la determinazione della squadra nel perseguire obiettivi importanti. La vittoria ha rafforzato il morale della squadra e ha confermato la Sottorete Alghero come una delle formazioni di spicco nel campionato.





Con un finale di stagione promettente all'orizzonte, la squadra è focalizzata sull'importanza di rimanere costanti e motivati. "Ogni partita che ci avvicina alla fine della stagione regolare è cruciale per noi. Continueremo a lavorare sodo per assicurarci di essere nella migliore forma possibile per i playoff," ha aggiunto Granese.





Con questa vittoria, la Sottorete Alghero non solo si conferma come squadra leader nel campionato, ma si avvicina anche al potenziale di una conclusione di stagione di successo, mirando a trasformare l'ottimo andamento attuale in un percorso vincente nei playoff.

Nell'ambito del Campionato di Prima Divisione Provinciale di Pallavolo, la Sottorete Alghero ha ottenuto una significativa vittoria per 3 a 1 contro la Time out Olbia domenica 21 aprile presso la palestra delle scuole medie Maria Carta ad Alghero, consolidando la propria posizione in vetta alla classifica con solo tre partite rimanenti fino alla conclusione della stagione regolare.