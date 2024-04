L'Extra Time di Mister Simon: Cagliari fermato sul 2-2 - Un'impresa quasi perfetta contro la Juventus all'Unipol Domus

Il primo tempo si è chiuso con il Cagliari in doppio vantaggio, dominando il gioco e mettendo in ombra una Juventus visibilmente tramortita. Nel secondo tempo, però, la Juventus ha iniziato a mostrare segni di vita, specialmente dopo la magistrale punizione di Vlahovic al 61° minuto, che ha ridotto il distacco e riacceso le speranze dei bianconeri. Il Cagliari ha tentato di amministrare il risultato, ma la pressione della Juventus è gradualmente aumentata. Il pareggio è arrivato al 87° con un'insolita autorete di Dossena, che ha involontariamente deviato in porta un traversone avversario. Nonostante il pareggio, il Cagliari ha dimostrato di essere una squadra resiliente e tatticamente preparata, con Ranieri che ha saputo organizzare una difesa solida e un attacco pungente, soprattutto nel primo tempo.





Il pareggio contro la Juventus rappresenta un altro punto prezioso in una serie di partite difficili contro avversari di alto livello come Atalanta, Inter e ora Juventus, da cui il Cagliari esce con ben 5 punti. Questo risultato sottolinea una stagione in crescendo per il Cagliari, una squadra che ora si trova in una posizione confortevole per una salvezza che a metà stagione sembrava quasi un miraggio. L'abilità di Ranieri nel trasformare questa squadra in un collettivo difficile da battere e sempre pronto a sorprendere positivamente i suoi tifosi è evidente, promettendo di portare a termine l'impresa della salvezza ben prima del termine del campionato.

La partita tra Cagliari e Juventus all'Unipol Domus è stata un'autentica battaglia calcistica che ha visto i padroni di casa, guidati da un impeccabile Claudio Ranieri, offrire una prestazione di grande sostanza, sfiorando una vittoria storica. Il Cagliari è partito a razzo, mostrando sin dai primi minuti un'intensità di gioco che ha messo in difficoltà la vecchia signora, poco incisiva e sorpresa dall'aggressività dei sardi. La partenza fulminante dei Rossoblù si è concretizzata con due calci di rigore trasformati magistralmente da Gaetano e Mina, segnando un duro colpo per una Juventus che non subiva due reti su rigore in una partita da ben 20 anni.