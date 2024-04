San Teodoro: Il Golf incontra il mare con il "Golf Links Invitational"

Un aspetto da non sottovalutare per l'impatto ambientale sarà quello dell'utilizzo per lo svolgimento del torneo e la conseguente irrigazione l'uso di acque reflue per il mantenimento del campo da golf temporaneo sulla spiaggia. Questa scelta sottolinea l'impegno degli organizzatori verso la sostenibilità e la gestione responsabile delle risorse idriche.





L'evento si preannuncia non solo come una festa dello sport ma anche come un'opportunità per stimolare l'economia locale attraverso un turismo di qualità. "Non dobbiamo puntare solo alle presenze del turismo ma alla redditività," ha commentato l'assessore al turismo Franco Cuccureddu durante la presentazione della manifestazione, evidenziando come un maggiore afflusso di turismo possa influenzare positivamente il PIL regionale senza necessariamente incrementare l'impatto sulle risorse naturali.





San Teodoro si prepara quindi a offrire due giorni di competizioni entusiasmanti e panorami mozzafiato, dove il blu del mare si fonde con il verde del campo da golf, in un connubio perfetto che promette di lasciare un segno indelebile nel cuore degli appassionati di questo sport e dei visitatori.

Il 27 e 28 aprile, la spiaggia de La Cinta a San Teodoro sarà il palcoscenico di un evento sportivo unico nel suo genere: il "Golf Links Invitational". Questa competizione non è solo un torneo di golf, ma un vero e proprio spettacolo che unisce sport, turismo e sostenibilità ambientale. Promosso dalla Regione Sarda ed organizzato dall'ASD Golfaldia , l'evento si inserisce in una strategia più ampia volta a promuovere il turismo attraverso attività sportive che valorizzano il territorio senza gravarne le risorse naturali. "Il turismo da giocare come una partita di golf, mirando all'obiettivo giusto," è così che è stato presentato il "Golf Links Invitational", che promette di attrarre appassionati di golf e visitatori da tutta Italia e non solo.