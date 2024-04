Noemi Rosas, fenomeno del judo: Si aggiudica il Titolo Regionale con il Kan Judo Olbia

Noemi Rosas ha dimostrato la sua superiorità tecnica e tattica in una serie di incontri mozzafiato. La sua vittoria non è un caso isolato; segue il successo al Grand Prix sardo del 2023 e un recente trionfo in un torneo nazionale in Toscana, dove ha vinto tutti e quattro gli incontri. La sua forma fisica è impeccabile e promette scintille per il futuro del judo olbiese. Non meno degno di nota, Francesco Lovigu ha aggiunto un'altra medaglia al medagliere del club, conquistando il bronzo nella categoria -45 kg.





Sebbene abbia perso il quarto incontro contro un avversario più esperto di Cagliari, il suo percorso è stato eroico. Al di là dei singoli, la squadra del Kan Judo Olbia si è distinta anche nel Gran premio Giovanissimi, con i giovanissimi atleti del maestro Angelo Calvisi che hanno portato a casa tre medaglie d'oro, grazie a Emanuele Iorio, Nicolas Canu e Nathan Ventroni, e diverse medaglie d'argento e di bronzo in altre categorie. Il futuro del judo a Olbia appare promettente, con Noemi Rosas e i suoi compagni di squadra che continuano a dominare sul tatami e a portare in alto il nome del Kan Judo Olbia.

Grande festa per il Kan Judo Olbia, con la giovane stella Noemi Rosas che ha conquistato il titolo di campionessa regionale di Judo nella categoria under 12 Esordienti A, -40 kg. L'evento si è svolto su quattro tatami, ospitando i campionati sardi organizzati dalla Fijlkam. Tra gli sfidanti, i migliori club dell'isola hanno messo in campo i loro talenti più promettenti per l'ambito titolo del 2024.