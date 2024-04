Rugby in carrozzina: La Sa.Spo. si mette in mostra contro il Padova

Ha sottolineato i miglioramenti in difesa e le strategie offensive pianificate per sfruttare la velocità dei giocatori più agili, come la "freccia della Guinea" Salomon Menana Abaga Ocomo, che con il suo stile di gioco veloce e preciso ha saputo incantare anche le tifoserie rivali. Questo progresso viene però amaro-temperato dall'episodio che ha visto l'H81 Vicenza impossibilitata a giocare a causa di furti e danni al proprio equipaggiamento - un incidente che ha suscitato indignazione nell'ambiente e sottolineato l'importanza di solidarietà e supporto reciproco tra le squadre. Nell'intervista rilasciata, il tecnico ha evidenziato anche l'importanza di eventi come il convegno del 3 maggio a Cagliari, che mira a valorizzare l'inclusività e l'importanza dello sport nella vita delle persone con disabilità.





Una riflessione che accomuna atleti, allenatori e tutto il personale di supporto nello sport paralimpico, testimoniando il potere dello sport di superare le barriere e di promuovere una vita attiva e appagante per tutti. L'articolo mette in luce non solo il percorso sportivo ma anche quello umano e sociale dei giocatori e della squadra, con un occhio di riguardo per le giovani promesse come Leonardo Schirru, la cui età non gli permette ancora di competere ma la cui passione e dedizione sono già un esempio e un investimento per il futuro. In definitiva, la Sa.Spo. si appresta ad affrontare le prossime sfide con un rinnovato spirito di squadra e la consapevolezza che il lavoro svolto sta già portando i suoi frutti, offrendo allo stesso tempo una visione più ampia del ruolo dello sport nella società e nella vita dei singoli atleti.

Nonostante la sconfitta, la squadra di rugby in carrozzina Sa.Spo. ha mostrato significativi miglioramenti in campo contro i campioni in carica del Padova. La compagine sarda, grazie all'apporto del nuovo arrivato Michele Felipe Tebaldi, ha esibito un gioco più coordinato e fluido, risultando in una sconfitta dignitosa per 40 a 16. Questo risultato, sebbene in linea con le attese, riduce notevolmente il divario rispetto alla scorsa stagione e proietta la squadra verso nuove ambizioni in vista dei playoff di Verona. Il tecnico Nicola Marcello ha espresso soddisfazione per la crescita della squadra, mettendo in evidenza la capacità di affrontare i campioni con maggiore determinazione.