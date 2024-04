Basket: La Klass Coral Alghero si gioca l'accesso alla semifinale a Cagliari

La Coral, e in particolare uno dei suoi giocatori di riferimento – l’argentino Juan Sahud – è incappata in una giornata storta, con bassissime percentuali nel tiro da tre e giocate troppo spesso forzate. È anche vero che in gara-2 la Coral ha dovuto fare a meno di due giocatori importanti nell’economia del gioco, i fratelli Luigi e Marco Cesaraccio, con il primo che rientrerà per gara-3. Per la Coral è già ora una stagione da incorniciare ma è chiaro che l’appetito vien mangiando e il raggiungimento della semifinale play-off darebbe maggiore lustro e sarebbe soprattutto il giusto riconoscimento del lavoro fatto fin qui da coach, staff tecnico e giocatori.

Si deciderà tutto in gara-3 a Cagliari. Questo sabato, nella palestra Esperia, il match tra i padroni di casa dell’Atletico Cagliari e la Klass Coral Alghero che vale l’accesso alla semifinale dei play-off di Divisione Regionale 1. La squadra di coach Longano arriva alla partita del 20 aprile con la consapevolezza che si dovrà fare meglio rispetto a gara-2, disputata a Olmedo e che ha visto la vittoria dei cagliaritani con il risultato di 53-57.