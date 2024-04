Brillante prestazione di Domenico Puddu al torneo internazionale di taekwondo a Oristano

La sua performance è frutto dell'instancabile impegno e della disciplina mantenuta durante gli allenamenti sotto la guida del maestro Salvatore Dettori di Perfugas, affiancato dal figlio Roberto e dalla moglie Lu Nella. Il team "TDK Costa Smeralda", di cui Domenico fa parte, ha complessivamente conquistato ben 7 medaglie, evidenziando la forza e la coesione del gruppo. Questo successo non solo premia il duro lavoro degli atleti e dei loro allenatori, ma rafforza anche il taekwondo nella regione come uno sport in crescita e capace di attrarre giovani talenti. Purtroppo, Matteo Sotgiu di Palau, un altro atleta promettente del team, non ha potuto partecipare a causa di un infortunio.





La sua assenza è stata avvertita, ma non ha scoraggiato la squadra che ha continuato a competere ad alto livello. La manifestazione ha attirato non solo un numero impressionante di partecipanti, ma anche l'entusiasmo dei dirigenti e degli spettatori, segnando un momento di grande vitalità per il taekwondo nella regione. La presenza di così tanti giovani atleti dimostra l'importanza crescente di questo sport e il suo potenziale di sviluppo futuro. Con atleti come Domenico Puddu che emergono come veri talenti, il futuro del taekwondo sardo appare luminoso e pieno di promesse.

Nel panorama sportivo della Sardegna, il giovane Domenico Puddu di Palau si è distinto nella recente competizione internazionale di taekwondo tenutasi ad Oristano, nel nuovissimo Palasport di Sa Rodia. L'evento ha visto la partecipazione di oltre 650 giovani atleti, un numero che non si registrava da decenni, facendo di questo torneo un momento storico per il taekwondo regionale. Domenico, competendo nella categoria maschile Blu/Rossa per ragazzi di 13-14 anni, ha portato a casa una prestigiosa medaglia d'argento, un risultato notevole che sottolinea il suo talento e la preparazione ricevuta.