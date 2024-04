Vela: assegnato il titolo di campione sardo Snipe e 420. Prossimo appuntamento il Trofeo San Marco

Sul terzo gradino del podio Dario Delogu e Andrea Zinchiri. Per i 420, ad aggiudicarsi il campionato sardo è stata la coppia Nirta - Addis che ha avuto la meglio sul duo Congiu - Corso, tutti provenienti da Porto Rotondo. In terza posizione gli algheresi Bardino - Sotgiu. Tutte le regate sono state portate a termine dagli equipaggi anche grazie anche all’impegno del Comitato di Regata che non si è mai fatto sorprendere dai cambiamenti di vento e che ha saputo riposizionare il campo di gara per consentire il corretto svolgimento delle prove. L’appuntamento è ora per il prossimo week end, quello del 20 e 21 aprile, data in cui si svolgerà il Trofeo San Marco, una regata aperta a tutte le derive e catamarani di qualsiasi genere e tipo che potranno competere tra loro grazie ad una particolare formula di compenso. Sono aperte le iscrizioni al Circolo del Mare di Fertilia per quella che sarà la festa della vela.

Due giorni intensi di regate e divertimento, oltre una accoglienza eccezionale, hanno contraddistinto il Campionato Zonale delle classi Snipe e 420 organizzato dal Circolo del Mare di Fertilia lo scorso sabato e domenica. Un evento importante per la città di Alghero e per la vela sportiva, quella delle derive, che con questo appuntamento ha confermato l’ottima organizzazione, sia a mare che a terra, del Circolo di Fertilia. A vincere il titolo sardo in classe Snipe l’equipaggio algherese composto da Alessandro Balzani e Giuseppe Marras, seguiti da Costantino Cossu e Antonio Soddu.