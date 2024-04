Olbia si conferma capitale dell'Enduro con la vittoria dei suoi campioni

La competizione, che ha attirato lo sguardo degli appassionati su Monte Pino, si è svolta su un percorso che ha messo alla prova le abilità tecniche e la resistenza degli atleti, con ben quattro prove speciali. La quarta, particolarmente attesa e spettacolare, si è svolta proprio nel cuore di Olbia, trasformando le vie del centro in una pista ad alta tensione, tra adrenalina e acclamazioni.





La città ha risposto con calore all'evento, radunando una folla entusiasta che ha assistito alle evoluzioni dei biker con ammirazione e supporto costante. La prova cittadina, una novità per Olbia, ha ricevuto una calorosa accoglienza, confermando la passione della Gallura per lo sport e l'enduro in particolare. Gianluca Cara, già campione nel 2023 e plurivincitore in discesa, ha dimostrato ancora una volta di essere un pilastro forte della sua squadra e del circuito. Con la sua nuova vittoria, e quella del compagno di squadra Longu, l'Olbia Racing Team si proietta verso il prossimo appuntamento di Downhill – Circuito Grand Prix – a Badesi, con lo sguardo già puntato sul prossimo trofeo da conquistare.

Nel weekend ad Olbia è stata pura elettricità sportiva: la città si è affermata nuovamente come il cuore pulsante dell'Enduro in Sardegna. Gianluca Cara, asso indiscusso dell'Olbia Racing Team, ha dominato il Campionato regionale, mantenendo saldo il titolo di campione sardo con un crono di 8 minuti e 37 secondi nell'ultima prova di campionato. È stato un trionfo in casa, poiché anche Davide Longu, un giovane talento dalla grinta inesauribile, ha portato alla squadra il successo nel circuito Sardinian Enduro Race.