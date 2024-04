La Ge.Vi. Napoli rilancia le speranze playoff con una vittoria contro la Dinamo Sassari

Il successo ora trattato consente al roster presieduto dal dott. Grassi di portarsi a 26 punti in classifica (ottava posizione), “staccando”, quindi, la compagine sarda ferma a 24. In merito alla gara, l'avvio di partita è stato molto acceso e combattuto da entrambe le parti, dove le due compagini giocavano a “rincorrersi” nel punteggio, portando la contesa (grazie soprattutto alle prestazioni fornite da un ottimo Tariq Owens e da un talentuoso Jefferson) sul risultato di 8-8 al 4° minuto di gioco. Un proseguo della prima frazione di gioco che vedeva, inoltre, il match procedere sulla falsariga dei primissimi istanti di gara, con le squadre che lottavano su ogni pallone, dando vita a una partita indubbiamente spettacolare che a metà periodo recitava, come punteggio, un risultato di 13-13. In merito alla seconda parte del primo periodo, questa iniziava con un ottimo allungo realizzato dal roster partenopeo (18-13 l’esito del match fino a questo momento), a cui il team isolano rispondeva con un ulteriore break (6-0), il quale consentiva alla formazione allenata dal tecnico bosniaco Markovic di passare in vantaggio, quando mancavano pochi giri di lancette al fischio di sirena che avrebbe decretato la fine delle ostilità per ciò che concerne il primo periodo. La frazione di gioco si concludeva, di lì a pochi attimi, sul risultato di 25-21.





Al rientro delle squadre sul parquet dopo il piccolo intervallo, da registrare il buon avvio della Ge.Vi Napoli che, nei primi minuti del secondo quarto, tentava più volte di “scappare”, fughe, quelle appena menzionate, che venivano prontamente (e parzialmente) arrestate dalla compagine isolana, portando il risultato di 33-30 al 14° minuto di gara. Con il trascorrere del periodo, certamente da segnalare prima di tutto che la formazione capitanata dall’esperto Giovanni De Nicolao, forte delle sue ottime individualità, riusciva ad infliggere alla Dinamo un parziale di 9-3 che obbligava l’allenatore biancoblù a chiamare timeout quando mancavano circa 4 minuti al termine della seconda frazione di gioco e, in secondo luogo, un controbreak (10-0) messo a segno dal Banco che “spiazzava” non poco la compagine bianco azzurra, portando il punteggio sul 43-42 in favore della Dinamo al fischio di sirena della seconda frazione.





Alla ripresa delle ostilità, la gara proponeva (almeno nella prima parte) le due squadre procedere a “braccetto” nel punteggio (52-49, a metà periodo) e successivamente due “allunghi” realizzati da Ge.Vi., che permettevano al team campano di distanziare un pochino la squadra isolana, chiudendo la frazione di gioco sul punteggio di 66-61 a proprio favore, esito che certamente poneva il match su “binari” consoni a Lever e compagni. L’ultima parte di gara tra la compagine partenopea e quella isolana era contraddistinta, inizialmente, da un avvio molto promettente della Dinamo Sassari, in cui il Banco era infatti in grado, in questi primi istanti, di realizzare un break (5-0), che portava il match nuovamente sulla parità. La situazione, quella appena menzionata, però, non proseguiva in questo modo per la compagine sarda anzi, la Ge.Vi., certamente spronata dal suo ottimo coach, trovava, già a metà periodo, i punti decisivi che, di fatto, mettevano i titoli di coda a un match fin qui particolarmente intenso e entusiasmante. L’esito del match, quando mancavano 5 minuti al termine della contesa, era infatti Ge.Vi. Napoli 77- Dinamo Sassari 67.





Gli ultimi scampoli erano caratterizzati da una compagine campana che, nonostante le ultime resistenze della formazione sassarese, si limitava ad amministrare il vantaggio precedentemente ottenuto, portando a casa un successo per 88-79 che da una parte la rilanciava in classifica verso la zona playoff e che d’altro canto affondava (parzialmente) le già residue speranze della Dinamo di arrivare alla post-season. In chiusura desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della squadra sarda. Questo avverrà il 21 aprile 2024 alle ore 12.00 contro l’ostica Pallacanestro Varese allenata dall’ottimo mister Tom Biliaszewski.

