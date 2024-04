Basket, la Klass Coral Alghero a caccia della semifinale play-off

In caso contrario, si andrebbe a gara-3 da disputare ancora a Cagliari una settimana dopo. Ecco perché la società algherese auspica una presenza massiccia questo sabato, a Olmedo. «Chiediamo a tutti i nostri simpatizzanti e sostenitori di venire a sostenerci – afferma ancora il presidente Massimo Salvatori – Siamo consapevoli che occorra fare un piccolo sacrificio ma ora più che mai i nostri ragazzi hanno bisogno di essere supportati».

La Klass Coral Alghero è pronta per gara-2 dei Quarti dei play-off di Divisione Regionale 1 contro l’Atletico Cagliari. L’appuntamento è per questo sabato 13 aprile, alle 18, nella palestra di Olmedo. La formazione algherese arriva al match di sabato forte della vittoria in gara-1, ottenuta alla palestra Esperia di Cagliari, dopo una sfida particolarmente combattuta, soprattutto nei primi tre parziali. Nonostante l’uscita dal campo del play Marco Cesaraccio per infortunio nel secondo quarto, la Coral è riuscita a restare avanti e costruire l’allungo decisivo negli ultimi 10’ che ha poi portato alla vittoria per 47-65. Tra poche ore una nuova sfida, stavolta in casa, che potrebbe risultare decisiva per l’accesso alla semifinale dei play-off. Con un ulteriore successo, la Coral proseguirebbe il cammino.