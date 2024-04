A Castelsardo vince lo sport - 3 a 1 per i giovanissimi della Sottorete Alghero

Confrontandosi punto su punto, il risultato finale di 3-1 in favore della Sottorete ha riflettuto la determinazione e la preparazione della squadra. I set si sono svolti in un crescendo di emozioni, con i punteggi dettagliati che mostrano la tenacia di entrambe le squadre: 25-23, 16-25, 21-25, 14-25. La partita, giocata con spirito di squadra e un sano agonismo, ha regalato momenti di buon volley e dimostrato le capacità tecniche dei giovani atleti.





Ma è stato dopo il fischio finale che la vera magia dello sport si è manifestata. Il Centro Storico Castelsardo ha esemplificato cosa significhi l'ospitalità sportiva, organizzando un "terzo tempo" dove giocatori, allenatori e accompagnatori hanno condiviso non solo un pasto, ma valori fondamentali come il rispetto e l'amicizia.





L'allenatore della Sottorete Alghero, Enrico Granese, ha espresso apprezzamento per l'accoglienza ricevuta, evidenziando quanto questi momenti siano fondamentali per rafforzare lo spirito di comunità nel volley giovanile. Un ringraziamento speciale da parte della Sottorete al Centro Storico Castelsardo per aver dimostrato che, al di là dei punteggi e delle competizioni, ciò che conta è il calore umano e la sportività. La Sottorete Alghero ora è chiamata ad una prossima sfida decisiva in campionato il 21 aprile, in casa, contro la Time out Olbia, seconda in classifica a pochi punti dalla Quadrifoglio Volley in vetta alla classifica.

In una giornata di sport e impegno giovanile, la squadra della Sottorete Alghero si è recata a Castelsardo per disputare un match valido per il campionato di Prima Divisione provinciale di pallavolo. L'incontro, che si è svolto presso la palestra comunale della scuola media E. D'Arborea il 10 aprile 2024, ha visto la Sottorete Alghero misurarsi in un match equilibrato e ricco di azione alla Centro Storico Castelsardo.