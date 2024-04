Alghero Marathon alla maratona di Milano, mezza maratona Praga e Berlino, corsa di pasquetta

Dopo aver messo al collo la medaglia delle Majors, Guido Rimini e Raffaele Piras sabato in Boemia hanno partecipato ai 21km lungo il fiume Moldava con partenza ed arriva da piazza della Repubblica nei pressi del ponte Manevus toccando i luoghi iconici di una delle più affascinanti capitali europee. La 22ma mezza maratona di Praga, nata nel 1995 su idea dell’italiano Carlo Capalbo, è passata dai 958 iscritti ai primordi fino ad arrivare agli attuali diecimila con picchi di 12.000. Dopo le recenti RomaOstia e Stramilano, nuova sfida per Guido Rimini che, insieme alla moglie Antonella, ha completato la RunCzech in 1h55’51. Weekend di corsa totale, e non solo su strada, per Raffaele Piras. Sabato mattina, anch’egli in 1h55’51, ha portato a termine la mezza maratona di Praga. Dopodiché volo verso Milano dove domenica mattina dalla piazza del Duomo ha preso parte alla maratona di Milano. Una gara nella gara. La sua quattordicesima Regina portate a termine dopo Tokyo, Padova e Verona nel 2023. In precedenza le partecipazioni a New York, Chicago, Boston, due volte Berlino, Londra, Atene, Parigi, Pisa. La maratona di Milano, come la mezza di Praga, presentava un percorso veloce e pianeggiante che dalla partenza fronte Duomo, lato galleria Vittorio Emanuele, ha portato i maratoneti verso il teatro alla Scala, Brera, San Babila, il Castello Sforzesco, Largo Cairoli, ma pure City Life e il Portello. I restanti chilometri invece tra QT8, San Siro, Trenno e la zona del Gallaratese, per poi rientrare verso il Duomo. Raffaele Piras ha completato la sua impresa personale di un weekend che raramente scorderà con il tempo di 3h46’56 a 5’23/km di media. Altra veterana di maratona in casa Alghero Marathon è Daniela Perinu. A Milano ha conquistato la quindicesima medaglia nei 42km. Tempo di 3h45’09 (5’21 di media) e 1h40’ in mezza maratona.





Nuovo primato personale in maratona (la terza in carriera) per Domenico Panfili (3h08’50 a 4’29/km, 1h31’ ai 21km). Quasi un anno fa a Padova concluse in 3h10’54. Primato personale anche per Alessandro Demontis che come Domenico Panfili ha disputato le maratone di Padova, Parma e ora Milano. Traguardo tagliato dopo 4h21’41, quasi tre minuti meglio rispetto al debutto assoluto in maratona (Padova 2023). Sempre alla maratona di Milano l’altro bluerunners Giuseppino Alivesi, affezionato della gara lombarda ma soprattutto grande esperto di maratone, è secondo tra gli SM70 (3h53’35). Domenica, infine, a Berlino Patrizia Pigò ha partecipato alla mezza maratona di Berlino che rientra nel circuito Super Halfs. Il lunedì di Pasqua, a Bauladu, si è disputata la tradizionale corsa di Pasquetta giunta alla 43ma edizione in un mix di corsa su strada e sterrato con arrivo al parco comunale di Zinnuri. Vi ha preso parte (gara sui 9.800km) per l’Alghero Marathon Maximiliano Rattu. Domenica 14 e domenica 21 aprile Sassari ospiterà nell’ordine Vivicittà (10km, ore 9.30 da piazza d’Italia) seguita sette giorni dopo dalla Corsa in Rosa.

Fine settimana all’insegna delle medio-lunghe distanze di gara per l’Alghero Marathon. La mezza maratona di Praga e Berlino e la maratona di Milano hanno visto impegnati i portacolori del sodalizio algherese accomunati, loro malgrado, dalle temperature quasi estive trovate in gara sia nelle 21km del centro Europa come anche nella maratona milanese. La mezza maratona di Praga rientra nel calendario delle Super Halfs ossia, sulla falsariga delle Majors per le maratone, un elitè di 21km che comprende Lisbona, Copenhagen, Cardiff, Valencia ed appunto Praga e Berlino. Per chi completerà le sei tappe sarà conferita la medaglia della Half Marathon Series.