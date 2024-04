Slalom di Loceri: Cronaca di un sogno ad alta velocità

La conferenza stampa del prossimo 20 aprile alle ore 10.30, prevista nella sala consiliare del Comune di Loceri, svelerà ulteriori dettagli di questa epopea moderna, promettendo di arricchire l'attesa con numeri e dettagli che disegneranno il profilo di una gara leggendaria. Il cuore pulsante dell'evento, collocato tra l'incrocio di Via Roma e via Funtana Eccia e il traguardo al km 4,910 della SS390, batte forte nella zona artigianale di Loceri. Qui, nella giornata di sabato 27 aprile, avrà luogo il rito degli accrediti per i piloti e i meccanici, seguito dalle verifiche tecniche e dall'allestimento del parco assistenza in via Eugenio Uda. Il giorno successivo, domenica 28, il pubblico avrà l'onore di assistere alla partenza, di esplorare gli stand e di celebrare con i campioni la premiazione finale. Le parole del sindaco Gianfranco Lecca risuonano come un inno all'eccellenza: "Si tratta di una delle manifestazioni di punta che si conferma grazie al successo di pubblico delle passate edizioni e alla sensibilità dell’Ogliastra Racing presieduta da Fabrizio Seoni nel rispetto della tradizione della corsa di cui lo slalom porta il leggendario nome.





Tutto è stato pensato per regalare sport e spettacolo e anche questa nuova edizione va in questa direzione; sarà una gara per il territorio e del territorio che la ospita. Sport, accoglienza e turismo sono le parole d’ordine di un lavoro che speriamo possa ripetersi nel tempo". E mentre l'Ogliastra Racing, con fierezza e determinazione, prepara l'arena per questo nuovo capitolo, il simbolismo di questa edizione si arricchisce del 3° memorial dedicato a Silverio Demurtas, socio storico e fondatore, in un omaggio che trasforma la competizione in un rito di memoria e di passione senza tempo. In questa terra dove il vento sussurra antiche leggende, il 7° Slalom di Loceri non è solo una gara, ma un capitolo vivente della saga dell'uomo contro la natura, dell'ingegno contro la materia, in una Sardegna che fa da sfondo a un'epopea di velocità, coraggio e, soprattutto, di sogni ad alta velocità.

Nell'azzurro intenso dei cieli sardi, si rinnova la chiamata alle armi per i cavalieri dell'asfalto: il 7° Slalom Città di Loceri, prescelto come apripista del Campionato Italiano Slalom 2024 e degna arena della Coppa ACI seconda zona, si appresta a infiammare gli animi e a mettere alla prova il coraggio dei piloti provenienti da ogni angolo d'Italia. Quest'anno, la competizione riveste anche l'onore di rappresentare una tappa cruciale del Campionato Regionale Slalom Sardegna, sotto l'egida vigilante della Delegazione ACI SPORT Sardegna. In un tracciato che si dipana per 3900 metri di pura adrenalina, costellato di 12 postazioni di birilli che sfidano la precisione e l'audacia dei concorrenti, gli eroi moderni dell'asfalto si contenderanno la vittoria, guidati da un desiderio inestinguibile di superare non solo gli avversari, ma anche i limiti imposti dalla fisica.