Battuta d'arresto per la Web Project Sottorete - 3 a 0 contro l'ASD PGS Goins

Al termine della partita, il tecnico Fabio Guido ha espresso riflessioni importanti sul momento attuale della squadra: "La prestazione non è stata all'altezza delle nostre aspettative. Abbiamo cercato di introdurre cambiamenti tattici ma purtroppo non c'è stata la reazione sperata. Si è sentita la mancanza di allenamenti costanti nelle ultime due settimane, un fattore che ha pesato sul rendimento dei ragazzi, i quali sembrano aver raggiunto un momento di stanchezza fisica e mentale." Guido prosegue poi con uno sguardo verso il futuro immediato della squadra: "Ci troviamo in una posizione delicata nella classifica, e c'è l'assoluto bisogno di rinvigorire lo spirito e l'approccio al gioco. È il momento di trovare una scossa che ci permetta di raggiungere la salvezza. Sono fiducioso che con lavoro e dedizione riusciremo a superare questo ostacolo, terminando la stagione con la tenacia che ci contraddistingue." In un clima di riflessione ma anche di speranza, la Webproject Sottorete guarda ora ai prossimi impegni, determinata a dimostrare il proprio valore sul campo.

Nella serata di ieri, la palestra delle Scuole Medie M. Carta ha fatto da cornice alla difficile sfida che ha visto la Webproject Sottorete affrontare l'Asd Pgs Goins nella sedicesima giornata del campionato regionale di serie D di pallavolo maschile. La squadra di casa ha dovuto ammettere la superiorità degli avversari, chiudendo l'incontro sullo 0-3. I risultati dei set, 18-25, 12-25 e 24-26, benché riflettano un incontro complesso, non hanno comunque oscurato gli slanci di orgoglio e determinazione manifestati, in particolare nel corso del terzo set dove la squadra ha accennato ad una rimonta sfiorata fino all'ultimo punto.