Passione e tenacia sul campo - Il weekend dell'Amatori Rugby Alghero

Un viaggio a Roma ricco di insegnamenti





La capitale ha accolto i nostri promettenti atleti Giulio Andreetto, Yussef El Bakhadaoui, Carlo Putzu e Matteo Viale, guidati dall'esperto coach Matteo Toniolo, per un'esperienza interregionale che va oltre il semplice risultato sportivo. Il confronto con le squadre di Puglia, Sicilia e Umbria ha rappresentato una preziosa occasione di crescita, nonostante le sconfitte che, pur lasciando un pizzico di amarezza, sottolineano l'importanza di un percorso di crescita costante. Le lezioni apprese in campo saranno il seme da cui germoglieranno i successi futuri, in una cornice di solidarietà e spirito di squadra che fa grande il rugby. Queste rappresentano delle occasioni uniche di confronto con altre realtà sia per i ragazzi che per i tecnici.





Vittoria casalinga per la Serie C





Sul campo di Maria Pia ad Alghero, la squadra senior ha dato prova di una maturità impressionante. In una partita che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto, gli atleti hanno dimostrato di saper tenere alto l'onore dell'Amatori Rugby Alghero, anche in assenza del coach Toniolo, impegnato a Roma. Sotto la guida di Canu e Bonetti dell'Under 18, i ragazzi hanno lottato con cuore e passione, conquistando una vittoria cruciale contro Oristano.





Fin dalle prime battute, due calci piazzati magistrali di Bogliani hanno tracciato il percorso verso il successo, mentre una meta piena di forza di Serio, al culmine di una serie inarrestabile di avanzate della nostra mischia, ha portato il punteggio a un confortante 13-0 alla fine del primo tempo. Nella ripresa, nonostante un tentativo di rimonta da parte dell'Oristano, la nostra strategia, basata su un gioco tattico impeccabile e su una difesa granitica, ha permesso di mantenere il vantaggio, chiudendo il match sul 13-5.





Particolare menzione merita il ritorno in campo di Mario Pirisi, che, dopo un periodo di assenza dovuto a motivi di salute, ha dimostrato una volta di più che il vero spirito rugbistico non conosce ostacoli. La sua presenza ha infuso ulteriore coraggio e ispirazione alla squadra. L'armonia perfetta, in un mix tra giovani e veterani, si riflette nella formazione scelta per questa battaglia: Bardino, Cadoni, Serio, Lombardo, Canessa, Pirisi, Solinas, Murineddu, Dettori, Bogliani, Urgias, Hadzovic, Viale, Dolce, Peana, con l'importante contributo dei giovani Rizzo, Rapisarda, Cadeddu, Sechi e Cocco, tutti entrati a partita in corso e decisivi nel consolidare il risultato. Questa vittoria non è solo un traguardo sportivo, ma un messaggio potente di coesione, determinazione e passione. L'Amatori Rugby Alghero continua a crescere, a sognare e a lottare, con lo sguardo sempre rivolto verso nuovi orizzonti e sfide.





Un futuro radioso





Queste storie di impegno, passione e resistenza sono il cuore pulsante dell'Amatori Rugby Alghero. Ci mostrano che, al di là delle vittorie e delle sconfitte, il vero successo è nel percorrere insieme questo cammino di crescita sportiva e umana. Il futuro si annuncia ricco di sfide, ma con questi giovani talenti e la solidità della squadra senior, i ragazzi sono pronti ad accoglierle con determinazione e ottimismo.

Un fine settimana ricco di emozioni e sfide appassionanti ha visto l'Amatori Rugby Alghero protagonista sul palcoscenico nazionale, tra il fervore competitivo di Roma e l'orgoglio di casa. Le gesta dei nostri giovani leoni dell'Under 16 a Roma e il trionfo della nostra squadra senior ci raccontano di una comunità rugbistica viva, pulsante e piena di speranza per il futuro.