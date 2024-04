Dinamo Sassari vs. VL Pesaro: Una battaglia fino all'ultimo respiro finisce 96-91

La Dinamo Sassari ha avuto un'ottima partenza, con la squadra sassarese che, nei primissimi istanti di gioco, grazie a un Tyree particolarmente "attivo" e a un Charalampopoulos indubbiamente efficace, ha portato l'incontro prima sul punteggio di 5-0 e poco dopo sul risultato di 15-6. Questo inizio promettente faceva ben sperare la formazione sarda in un esito positivo della contesa. Tuttavia, nella seconda parte del periodo, nonostante una prima impressione di controllo, il Banco non è riuscito a "distanziare" ulteriormente la compagine marchigiana, che anzi, in tale circostanza, si è rifatta sotto portando il match inizialmente sul 21-16 e poco dopo sul punteggio di 23-21, rimettendo in gioco la formazione pesarese. La prima frazione si è dimostrata, negli ultimi momenti, molto avvincente e ricca di emozioni, con il team capitanato dall'esperto Matteo Tambone che "piazzava" addirittura un sorpasso (26-28 al fischio di sirena del periodo) difficile da prevedere all'inizio del quarto. Alla ripresa delle ostilità, l'inizio della seconda frazione ha visto la compagine isolana molto "contratta", con le polveri bagnate, subendo le iniziative di pregevole fattura del team marchigiano. Questo roster, presieduto dal dott. Ario Costa, è stato in grado, in tale frangente, di ottenere un vantaggio di 7 lunghezze (26-33 in termini di punteggio), preannunciando un futuro non roseo per il team sassarese in questo match. La gara, tuttavia, con il trascorrere dei minuti, ha visto da una parte la Dinamo in grado di ridurre lo svantaggio precedentemente menzionato, ma dall'altro anche una VL che teneva duro, chiudendo il secondo periodo sul punteggio di 50-46 a proprio favore.





Al rientro delle due squadre in campo dopo l'intervallo, è avvenuto il sorpasso immediato della Carpegna, che prima ha ottenuto il minimo vantaggio (51-52 il risultato dell'incontro fino a questo momento) e successivamente ha conseguito un divario di 5 lunghezze che sembrava dare un'altra direzione al match. La seconda parte del terzo quarto è stata particolarmente intensa e combattuta, con le due compagini in campo che, almeno nei primi momenti, effettuavano una serie di sorpassi e controsorpassi che mandavano in visibilio il pubblico accorso nell'impianto sportivo sassarese. Questa situazione si è conclusa con il Banco, al termine della terza frazione, che otteneva un vantaggio di 6 lunghezze (72-66), sembrando porre la gara su binari più consoni al team allenato dall'allenatore bosniaco Markovic. L'ultima parte di gara è stata caratterizzata da una sostanziale parità, in cui i due roster in campo hanno giocato a rincorrersi nel punteggio, almeno fino all'ultimo scampolo di gara. Momento in cui la Dinamo ha commesso un harakiri con due falli (uno del play statunitense Jefferson, l'altro dell'ala Tyree), consentendo alla VL di portare a casa il match sul punteggio di 96-91 a proprio favore.





In chiusura, desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della formazione sassarese. Questo avverrà il 14 aprile 2024 alle ore contro l'ostica Ge.Vi Napoli, allenata dall'ottimo tecnico Igor Milicic.

Una partita indubbiamente bella, combattuta e piena di colpi di scena quella avvenuta al PalaSerradimigni tra la Dinamo Sassari e la Victoria Libertas Pesaro. Il match, disputatosi nella città del nord-Sardegna, si è concluso con il risultato di 96-91 a favore degli uomini allenati dall'ottimo coach Sacchetti. Da una parte, questo risultato rilancia le "speranze" della compagine biancorossa in chiave salvezza, e dall'altra riduce le chance della formazione isolana per quanto riguarda la possibilità di ottenere un posto nei playoff di questa stagione. La post season è ora a 2 punti di distanza.