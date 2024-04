L'ex allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici, parla della corsa salvezza.

"Verona, Cagliari e Frosinone potrebbero avere un vantaggio rispetto alle altre. Spesso si indica l’allenatore come il colpevole, ma quei club hanno ragionato diversamente e per l’Italia è una piacevole inversione di tendenza. Alla Salernitana ci sono stati già quattro allenatori e vedo diffi cile che si possano salvare, anche se proprio in questo week end hanno un’ultimissima speranza ospitando il Sassuolo.





Se ci sono squadre più attrezzate di altre? L’Udinese-argomenta Semplici-ha probabilmente la rosa migliore. I tre punti che i friulani hanno ora di vantaggio sulla terzultima e i quattro che ha il Lecce potrebbero fare la differenza. Sembrano pochi a otto giornate dalla fi ne, ma possono diventare tantissimi. Gli scontri diretti? Ce ne sono ancora tanti da qui alla fine e saranno quelli a fare la differenza. Poter iniziare una stagione - conclude Semplici - consente a un allenatore di mettere becco anche in qualche scelta sui giocatori. Quando subentri devi lavorare sulle motivazioni affinché funzionino i correttivi che vuoi portare, io che ho provato entrambe le situazioni posso assicurare che c’è una bella differenza, ma ci sono tanti modi per salvare una squadra".

L'ex allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici, ha parlato della corsa salvezza in un'intervista che ha voluto sintetizzare il momento per conservare la categoria.