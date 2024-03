Stefano Gentile dice addio a Sassari, giocherà con Trapani. A Brindisi per il capitano l'ultimo match in biancoblu





Ma ci guadagnerà anche il Banco: il contratto col giocatore scade nel 2025, perciò la rescissione anticipata gli farà incassare un buyout. L'epilogo della storia tra Gentile e la Dinamo non ha entusiasmato i tifosi biancoblu. Stefano Gentile a inizio stagione - dopo il ritiro di Jack Devecchi, che nel frattempo ha assunto il ruolo di direttore generale della società - è diventato il capitano, perciò tempi e modi della sua uscita di scena ha deluso molti frequentatori abituali del Palaserradimigni. Ma l'operazione arriva in un momento della stagione tutto sommato tranquillo: l'inversione di tendenza delle ultime settimane ha permesso alla squadra di coach Nenad Markovic di mettere in cassaforte la salvezza e guardare con fiducia alla lotta playoff. Un mese fa il capitano era stato dichiarato incedibile, mentre a questo punto la società ha accondisceso la volontà di Stefano Gentile di giocare da protagonista una nuova esperienza.

A Brindisi per Stefano Gentile è l'ultima partita in biancoblu. Manca l'ufficialità, sia il giocatore che la società avrebbero preferito non minare la vigilia di una partita importante, ma dopo sei stagioni il capitano della Dinamo Banco di Sardegna Sassari lascia la Sardegna. Gentile andrà a Trapani, leader in serie A2, che si rinforza per puntate alla promozione. Inizialmente il club sassarese ha detto no agli assalti dei siciliani, ma alla fine ha assecondato il desiderio di cercare altrove nuovi stimoli da parte del giocatore, che a quasi 35 anni potrebbe firmare il suo ultimo contratto di un certo peso, rinviando così l'addio al basket giocato ai massimi livelli.