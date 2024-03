GF Andalas: Quando la Sardegna diventa il palcoscenico di una festa su due ruote

Gli organizzatori hanno messo a punto una gara che promette non solo di essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati del pedale, ma anche un'occasione di festa per chiunque voglia immergersi nell'atmosfera unica che solo la Sardegna sa offrire. Uno degli aspetti più innovativi della manifestazione è il suo tentativo di coinvolgere non solo gli atleti ma l'intera comunità. Il villaggio Corsa Andalas, allestito ai Bastioni Colombo, diventerà un punto di ritrovo dove sarà possibile seguire la corsa grazie alle immagini trasmesse da Diretta Sport Live Tv. La presenza di un ospite d'eccezione, il due volte campione del mondo Gianni Bugno, aggiunge ulteriore prestigio all'evento e garantisce momenti di alto valore sportivo e umano. Per rendere l'esperienza ancora più completa, sono state stipulate convenzioni con strutture ricettive ad Alghero centro e lido, offrendo prezzi vantaggiosi per soggiorni dei partecipanti e dei loro accompagnatori.





Un'ampia gamma di servizi, compreso il noleggio bici, permetterà a tutti di esplorare le bellezze della città durante il weekend di gara, trasformando l'evento in una vera e propria festa dello sport e del territorio. Il percorso agonistico, lungo 139 km e con un dislivello totale di 2.420 metri, si snoda attraverso i territori delle Unioni dei comuni del Villanova e del Coros, offrendo agli atleti scenari naturalistici di rara bellezza. Chi cerca un'esperienza meno impegnativa può optare per il tracciato cicloturistico di 50 km, aperto anche a mtb, gravel e E-bike, garantendo così che la GF Andalas sia accessibile a tutti, indipendentemente dal livello di preparazione.





La Granfondo Andalas Strade Sarde si presenta, quindi, non solo come una competizione sportiva, ma come un'occasione unica per scoprire la Sardegna da una prospettiva diversa, condividendo la passione per la bicicletta in un contesto di festa e accoglienza. È l'opportunità di vivere l'isola in sella a una bici, assaporando ogni pedalata tra la maestosità dei suoi paesaggi e l'ospitalità del suo popolo. Per chi vuole partecipare o semplicemente godersi lo spettacolo, tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale https://www.stradesarde.it/. La Sardegna vi aspetta, per pedalarla, viverla e amarla come non mai.

La Sardegna, terra di paesaggi mozzafiato e di una cultura ricca e variegata, si appresta a diventare il teatro di un evento che promette di rivoluzionare l'immagine del ciclismo nell'isola: la prima edizione della GF Andalas Strade Sarde. Il prossimo 19 maggio, le strade di Alghero saranno il palcoscenico di una manifestazione che, oltre a mettere in luce la competitività dello sport, intende celebrare la bicicletta come strumento di esplorazione, divertimento e condivisione. L'attesa sta crescendo, e le adesioni stanno affluendo in gran numero, segno che la GF Andalas ha già colpito nel segno.