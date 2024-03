Completo il tabellone di Euro 2024: Favoriti e sfide secondo i bookmakers

Nonostante le incognite, la squadra cerca conferme e gol per replicare l'impresa di tre anni fa. La nazionale inglese di Henry Kane si posiziona in cima alla lista dei favoriti, con una quota allettante di 4.00, segno di un ottimismo diffuso tra gli appassionati e gli scommettitori. Dietro di lei, la Francia, vice campione del mondo, che si attesta a 5.00, promettendo di essere tra i protagonisti principali del torneo. La Germania, nonostante il ruolo di padrona di casa e le convincenti vittorie in amichevole contro avversari del calibro di Francia e Olanda, si trova un gradino sotto, quotata a 7.50. Questo la posiziona in una posizione interessante come candidata al titolo, con il sostegno del pubblico locale che potrebbe rivelarsi determinante.





La Spagna, un'altra delle squadre storiche del panorama europeo, viene valutata con una quota di 9.00, mentre il Portogallo di CR7, nonostante la presenza del cinque volte Pallone d'Oro, si trova in una posizione simile a quella della Spagna, suggerendo una competizione aperta e imprevedibile. Il Belgio, infine, rappresenta l'outsider per eccellenza, con una quota di 15.00. Nonostante non sia tra i favoriti principali, la sua posizione di underdog potrebbe riservare sorprese, come spesso accade in eventi di tale magnitudine. Euro 2024 si preannuncia quindi come un torneo ricco di emozioni e di incertezze, con i bookmakers che offrono uno spaccato interessante sulle potenziali dinamiche della competizione. Resta da vedere se i favoriti confermeranno le aspettative o se ci saranno delle sorprese, in linea con la tradizione di imprevedibilità che spesso caratterizza il calcio internazionale.

Il puzzle di Euro 2024 ha finalmente trovato i suoi ultimi pezzi mancanti. Polonia, Ucraina e Georgia si sono guadagnate l'accesso alla competizione che prenderà vita in Germania, dal 14 giugno al 14 luglio, completando così il quadro delle squadre partecipanti. Con il tabellone al completo, l'attenzione si sposta ora sulle previsioni e sulle quote dei bookmakers, che delineano un quadro chiaro sui favoriti per il trionfo finale. Gli Azzurri, guidati dal CT Spalletti e ancora galvanizzati dal successo del 2020, non rientrano tra i primi favoriti, con una quota di 16.00 che riflette sia la loro posizione di detentori del titolo sia le difficoltà previste in un girone complicato che vede la presenza di Spagna, Croazia e Albania.