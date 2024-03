Alghero Marathon al cross di San Giovanni dei Fiori e Stramilano

L’Alghero Marathon ha registrato il successo tra le donne (prova sui 6000 metri) di Daniela Perinu tra le SF45 (seconda assoluta dietro alla vincitrice Enrica Pintor) e di Daniela Zedda tra le SF55 (14ma nella classifica femminile). Per gli uomini quattro giri di 2000 metri con acuto finale di Massimiliano Serra davanti a Gianmarco Passiu e Gabriele Sechi in un podio monocromatico con il colori dalla Runners Oristano sugli scudi. Decimo assoluto Domenico Panfili, quarto SM40, mentre Claudio Barbero ha chiuso al sesto posto tra gli SM45.





L’attività regionale sarà ora incentrata sulle gare su strada a cominciare dalla 43ma corsa di Pasquetta lunedì a Bauladu e che a fine aprile coinciderà con la mezza maratona di Chia. Tre settimane dopo aver corso la RomaOstia, Guido Rimini si è cimentato nella 51ma Stramilano. Mezza maratona che come quella romana richiama un altissimo numero di iscritti. Erano in 8000 al via da piazza Castello a fronte di ben 62.000 presenze totali sommando le altre gare in programma. Partenza ed arrivo nei pressi del castello Sforzesco in un percorso ad anello che prevedeva il giro di boa a viale Giovanni Milton. La 21km è stata conclusa in 1h53’.

Finale della stagione di corsa campestre a San Giovanni dei Fiori all’ombra della trecentesca chiesa campestre, curata dal gremio dei contadini, alla periferia di Oristano. Il Cross di San Giovanni dei Fiori è organizzato Polisportiva Runners Oristano, corso intorno al parco adiacente la chiesa lungo un terreno naturale inerbito, era aperto alle categorie esordiente, ragazzi, cadetti, allievi, juniores, promesse e master.